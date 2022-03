Desde la llegada del coronavirus a nuestras vidas, cualquier acontecimiento que se salga fuera de la 'normalidad' lo vivimos como un hecho apocalíptico. Y ante este tipo de sucesos, surgen todo tipo de teorías conspiranoicas y negacionistas.

Ya sucedió con el propio virus, la llegada de Filomena -con voces que apuntaban a que no era nieve de verdad-, el volcán de la Palma y la guerra de Ucrania. Nada es lo que parece ser, a sus ojos. Siempre hay un grupo de dirigentes conspirando en contra de los ciudadanos. Por eso, y como no podía ser de otra manera en este mundo de especulaciones, los negacionistas de la calima, que ha teñido a España de naranja desde principio de la semana, no han tardado en salir a exponer sus teorías públicamente, en redes sociales, dudando de si lo que caía del cielo era realmente arena -polvo en suspensión proveniente del Sáhara-.

La tapa del bidon donde recogemos el agua de la lluvia, con barro.

Desde cuando la arena se mezcla con el agua?

Esto no es arena. pic.twitter.com/RGvAtcFGLR — Chemtrails Málaga (@LaaGataNegra) March 15, 2022

Unas teorías que algunos han secundado con comentarios como "no es arena, parece polvo de ladrillo", mientras que otros han aprovechado para explicar realmente qué es la calima.