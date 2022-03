En la última edición del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) se invitó a participar a 706 entidades privadas que habían sido subvencionadas en el año 2020 tanto por el Gobierno de Canarias como por los cabildos con más de 60.000 € anuales; y que habían percibido ayudas o subvenciones públicas por un total de 239.569.688,78 €, procedentes de fondos públicos. De ellas, presentaron su declaración de transparencia 579, el 82 %. La media de sus puntuaciones fue 4,83 puntos [casi un punto más que en la evaluación anterior], rozando la nota de aprobado.

El ITCanarias del año 2020 mide el mayor o menor grado de cumplimiento de las obligaciones informativas contempladas en la Ley de Transparencia de Canarias por las 347 entidades públicas del Archipiélago, por 706 privadas y por 66 colegios profesionales y cámaras de comercio. Y se define mediante la autoevaluación de esas entidades con la colaboración el año pasado de más 1.463 personas [funcionarios o trabajadores] autorizadas a cargar información a través de la sede electrónica del Comisionado de Transparencia de Canarias, donde se insertaron más de 2,2 millones de datos el año pasado.

En esta última evaluación, 295 sujetos obligados obtuvieron una valoración del ITCanarias igual o superior a 5; es decir, más de la mitad de las entidades declarantes; y 76 consiguieron una puntuación de sobresaliente, el 13,13 %. Un avance considerable teniendo en cuenta que el año pasado solo el 38 % de las entidades privadas declarantes superó la nota de cinco.

Por otro lado, 127 sujetos obligados no presentaron su declaración de transparencia del ejercicio 2020, es decir, el 18 %. De esas 127 entidades citadas, 49 no habían rendido cuentas tampoco en la evaluación de transparencia del año anterior; y por ese motivo se las considera incumplidoras de sus obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia; así como las que, habiendo rendido cuentas sobre el ejercicio del año 2019 no lo hicieron sobre el de 2020.

Las leyes de transparencia (estatal y canaria) establecen que toda entidad privada que perciba ayudas o subvenciones procedentes del Gobierno de Canarias por importes superiores a 60.000 €, o 100.000 € en el caso de proceder de los Cabildos y Ayuntamientos, está obligada a publicar una serie de contenidos informativos en sus páginas web. Por ello, el Comisionado de Transparencia invitó por primera vez en 2019 a participar en el proceso de evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) a las casi 500 entidades privadas que recibieron subvenciones del gobierno autonómico ese mismo año, las cuales acumularon en conjunto 174.565.338,99 € de ayudas públicas. De ellas, 293 presentaron su declaración de transparencia, es decir, el 60 %, y alcanzaron una valoración media de 4 puntos.

Según establece el artículo 7 del RD 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, la información sobre la concesión debe permanecer publicada en la web de la entidad privada, al menos, durante los cuatro años naturales siguientes al año en que se concedió la subvención.

