Lluis Serra reivindica la formación a lo largo de la vida ante los mejores estudiantes

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer la entrega de los premios a los mejores estudiantes del curso 2019/2020 marcado por la pandemia del Covid-19, en un acto en el que el rector Lluis Serra Majem, puso en valor la formación a lo largo de toda la vida. «Tengo una buena noticia para todos, los retos no han terminado, éstos no han hecho más que comenzar, les toca seguir formándose y también demostrar en el mundo laboral que están preparados para encarar nuevos retos en la sociedad. Mucho ánimo, toca no desfallecer».

El rector también tuvo palabras de reconocimiento a las familias de los premiados, en especial a los padres y abuelos, a quienes les agradeció «el apoyo que les han brindado para que estén aquí hoy celebrando sus éxitos. La familia es un soporte muy importante, por no decir el que más, no sólo para los estudios, sino para todos los ámbitos de la vida y a lo largo de esta. Han hecho un buen trabajo», indicó Serra Majem durante la ceremonia en la que estuvo acompañado por el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Manuel Ramírez; el presidente del Consejo Social, Ángel Tristán Pimienta; el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, David Sánchez; y la secretaria general de la ULPGC, Inmaculada González. Huella A los alumnos premiados, de los que acudieron en torno a una treintena, el rector les recordó que siempre van a formar parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. «Nosotros seguiremos trabajando para mejorar y cuando en unos años miren hacia atrás y les entre, aunque sea un poquito de nostalgia, entonces será que hemos dejado huella en ustedes y eso engrandece a la ULPGC. La Universidad, ya forma parte de sus vidas y se enorgullece de ustedes; son nuestros embajadores y estoy seguro que van a demostrar, allá donde vayan, que están bien formados en una universidad de calidad», concluyó Serra. El vicerrector de Estudiantes felicitó a todos los premiados, y también les animó a seguir formándose. «El esfuerzo y dedicación ha dado sus frutos y la ULPGC les brinda este reconocimiento por la labor que han hecho. La formación es a lo largo de la vida, por lo que mi consejo es que sigan aprendiendo». Los titulados galardonados en la ULPGC tienem un mínimo de 8 en su nota media, o un 7,5 en Ingeniería y Arquitectura Los premiados cuentan con un mínimo de 8 en su nota media de titulación o un 7,5 si son de Ingeniería y Arquitectura. En la XII convocatoria de los premios de orden promocional -egresados, especial reconocimiento del esfuerzo y dedicación y premios al alumnado con mejores calificaciones de admisión-, se han reconocido 44 premios a titulados de grado (42) y dobles grado (2), de los que 11 resultaron desiertos; 30 premios a titulados de máster (12 desiertos); un premio al especial esfuerzo y dedicación concedido a la estudiante del grado de Educación Infantil, Yéssica Croissier Espino; cuatro premios por admisión en títulos de grado, de los que dos han resultado desiertos; y cinco premios a los mejores expedientes por rama de conocimiento para Raquel Nieto Rodríguez (Artes y Humanidades), Daniel Guerra Medina (Ciencias), Angelo Vega Rodríguez (Ciencias de la Salud), Raquel Suárez López (Ciencias Sociales y Jurídicas) y Kevin David Rosales Santana (Ingeniería y Arquitectura). La XII edición de los reconocimientos de orden promocional deja un total de 25 premios desiertos Para Raquel Nieto, que estudió el grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas, el reconocimiento «es el fruto de todo el esfuerzo de la carrera que reafirmó mi amor por las letras», y dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia y amigos «por el apoyo recibido a lo largo del proceso». La joven cursa el Máster de Formación del Profesorado y, aunque la docencia es una opción, su verdadera vocación está más enfocada al mundo editorial. Raquel Suárez, terminó Derecho hace dos años con un 9,67 de media y actualmente prepara oposiciones a la judicatura. «Estoy muy agradecida por este premio. El reconocimiento más grande al final es el de la familia, pero no es baladí que haya un reconocimiento institucional a los alumnos. Me gustaría hacer mención también a los números 2, 3, 4… de promoción. En Derecho hay mucha gente brillante, con notas por encima del 9, a los que me gustaría hacer extensible este premio».