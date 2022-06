Reconocidos artistas canarios, todos Premios Canarias de Bellas Artes, se han unido en una iniciativa solidaria para crear la carpeta de arte 'Ucrania', cuya venta servirá para apoyar a los enfermos de cáncer de aquel país. La iniciativa parte de Fernando Álamo que ha conseguido reunir para esta causa a Pepe Dámaso, Maribel Nazco, Paco Sánchez y Cristino de Vera que han donado una obra para este fin. "Cuando empecé a pintar hace ya cincuenta años creía que con un cuadro o un poema podíamos cambiar el mundo, desgraciadamente no fue así. Desde el primer momento que les propuse a los artistas que me acompañan en esta carpeta su participación, no hubo un solo instante de duda en prestar su colaboración. Ojalá este gesto sirva para paliar en alguna medida el sufrimiento de estos enfermos oncológicos de Ucrania que, a su ya delicada situación, suman ahora esta cruel invasión", explica Fernando Álamo.

De la carpeta 'Ucrania', que contiene una impresión original firmada y numerada por los artistas, se editarán un total de 75 unidades cuyo precio asciende a 300 euros. La edición incluye un texto del periodista y escritor Juan Cruz Ruiz, Premio Canarias de Literatura, quien define a estos artistas como "personas que aparte de merecer la consideración y el premio que corresponde a la obra que los avala, merecen ahora el galardón más liviano y potente de la vida: la gratitud". Esta edición limitada de carpetas se pone a la venta en la Asociación Española Contra el Cáncer, tanto en Las Palmas de Gran Canaria (Calle Canalejas, 80 – pasaje) como en Santa Cruz de Tenerife (calle San Francisco, 5). Los interesados en adquirirlas pueden dirigirse a cualquiera de las dos sedes provinciales de la Asociación. De esta manera, la pintura y las letras canarias hacen frente común contra la cruel invasión de Rusia a Ucrania, comprometiéndose de manera generosa con el sufrimiento de tantos miles de personas y, de manera especial, con el sufrimiento de los ucranianos enfermos de cáncer. Para llevar a cabo este proyecto solidario, se ha contado con la financiación de la Fundación La Caixa y la participación de la Asociación Española contra el Cáncer en Canarias, que asegurará el destino de los fondos íntegros que se recauden con la venta de las 75 carpetas. La carpeta, que se presenta hoy en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, se presentará en Tenerife el próximo 9 de junio, en la Fundación Cristino de Vera de La Laguna.