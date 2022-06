La Filarmónica abre temporada con la magia de 'Aida' de Verdi

La temporada 2022/23/23 de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria arrancará el próximo 23 de septiembre, con el concierto La Magia de Aida, cuya ópera se canceló debido a la pandemia de la Covid cuando ya estaba anunciada por los Amigos Canarios de la Ópera en 2020.

El director artístico y titular de la Orquesta, Karel Mark Chichon, anunció este evento, que contará con la soprano Latonia Moore y Elina Garanca, como mezzosoprano, como «el gran acontecimiento de la temporada» que presentó ayer acompañado del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Previo a la enumeración y los detalles de los 18 conciertos de abono que llevará a cabo la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Chichon anunció que continuará al frente de esta institución hasta el año 2025, «lo que me permitirá terminar la labor que me fue encomendada cuando se me dio la responsabilidad de esta Orquesta».

La presencia canaria en esta nueva programación aumenta y pasa de siete a nueve propuestas en las que se incluyen seis compositores.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha considerado que esta nueva temporada de la OFGC llega en un momento en el que «se ha reforzado la orquesta con grandes nombres de la música de prestigio internacional que repiten, creando lazos y conexiones para la orquesta y la isla de Gran Canaria».

Morales se ha declarado «orgulloso» de cómo suena la Orquesta «dentro y fuera de nuestras fronteras», y ha ratificado el buen momento en el que se encuentra.

El director artístico y titular de la OFGC, Karel Mark Chichon, ha repasado las propuestas de la orquesta para esta temporada, y su deseo de «dejarla ordenada, responsable y en la mejor forma posible», al tiempo que ponía en valor que el director de orquesta, Leonard Slatkin, se vaya a convertir en la nueva temporada en el director invitado de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Después de la apertura con Aida, e seguirá el concierto El nuevo mundo con Krzysztof Urbanski, un «director en la cúspide de su carrera», como ha señalado Chichon, y ya en octubre el director Lenard Slatkin, con Olga Kern al piano con sinfonía Fantástica.

En el mes de noviembre será el turno de El mar, con una «apuesta por el talento joven» del director Ben Glassberg y el fagotista Guilhaume Santana; el concierto Pulsos de Europa con el chelista Steven Isserlis y el estreno absoluto de Caminos, composición de la grancanaria Celia Rivera; la Música canaria para el siglo XXI’ que «le da una oportunidad para presentar su talento a Josep Gil», ha dicho Chichon, y se cerrará el mes con Sergej Krylov interpretando «una de las obras mas complejas de violín».

Para el mes de diciembre llegará La sinfonía del universo con la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrer, y el debut con la OFGC del director Joshua Weiterstein y el clarinete Martin Fröst.

La programación de nueve conciertos de primavera incluye Creadoras solitas' con la violinista canaria Katia Nuez y Auxiliadora Caballero tocando el órgano del Auditorio Alfredo Kraus; el «mito del piano», como lo ha definido Chichon, Rudolf Buchbinder en el proyecto Brahms; la Consagración de la primavera, con el director Vassily Sinaisky y el pianista canario Isaac Martínez Mederos; y el concierto Esencia canaria, con el director Rafael Sánchez Araña y el «toque canario» de Germán López al timple, que incluirá el estreno mundial de la sinfonía La afortunada.

En la temporada de primavera también se incluye la interpretación de la sinfonía 6ª por el director Günther Herbig; la Fascinación del clasismo, con Trevor Pinnock y el pianista Kristian Bezuidenhout; y Celebrando a Rachmaninoven su 150 aniversario por parte de Vasily Petrenko, un director «que regresa, y eso es un gran test de lo que le ha parecido la Orquesta«, ha señalado Chichon. En la Noche de debuts participarán la directora Beatriz Fernández Acejo, y la viola Amihai Grosz.