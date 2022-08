La Guardia Civil de la Región de Murcia incrementará este fin de semana la vigilancia en el Mar Menor para evitar que se produzcan ilegalidades, informan fuentes del Cuerpo.

En concreto, una patrullera del Servicio Marítimo intensificará especialmente el control por zonas como la Isla del Ciervo, al sur de La Manga, donde decenas de embarcaciones se concentraban el pasado sábado, en una fiesta que no estaba autorizada, porque ni siquiera pidieron permiso para hacerla, tal y como confirmaron desde Capitanía Marítima, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) velan por "el cumplimiento de la normativa vigente" e investigarán si en la concentración del día 20 se llegaron a dañar los fondos marinos y si esto se debió al fondeo no autorizado de los barcos.

"Hay un Real Decreto, desde el año 2008, que regula las concentraciones náuticas deportivas o lúdicas, como es el este caso. Queda claro que esas concentraciones deben ser autorizadas por Capitanía de la provincia marítima donde se desarrolla", explicó Óscar Villar, capitán marítimo, en declaraciones a Antena 3 recogidas por La Opinión.

"Lógicamente, una concentración de estas características, en un entorno digamos que en un delicado estado de salud, pues no se iba a autorizar en ningún momento: por eso no piden autorización", detalló al respecto el capitán. "Entendemos que este no es el modo en que se deben de hacer las cosas", hizo hincapié.

No es el primer año en el que se producen concentraciones de embarcaciones en un entorno protegido, según aseguran en sus redes desde el colectivo ciudadano SOS Mar Menor.

La fiesta, pese a no contar con autorización, se publicitó: en carteles en la Red, la embarcación Flippa Boat anunció que vendía entradas para transportar a todos los que quisieran al entorno de la celebración, y que cobraba 25 euros por cabeza.

Podemos pide dimisiones

Podemos pidió la dimisión del concejal del Partido Popular de La Unión Ginés Guzmán, por, según denuncian desde la formación morada, participar en la organización de la fiesta. El concejal, según instantáneas que circulan por Internet, sería el batería de un grupo que amenizó el evento desde uno de los barcos.

La portavoz de Podemos, María Marín, solicitó también la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, que vio "totalmente razonable y adecuado" que se concentren barcos. "Lo que sí pido es responsabilidad», dijo. El consejero «acumula titulares negativos sobre su gestión negligente", subraya Marín.

"La perturbación de especies en peligro de extinción es un delito", recuerda Vives

El portavoz del Comité Científico del Mar Menor, Emilio María Dolores, manifestó este viernes en rueda de prensa que por el momento no se tiene "una información clara, ya que no se han comprobado los efectos que ha podido tener en las algas". Dejó claro que "estos eventos necesitan una autorización".