El Festival Internacional de Cine de Gáldar ya tiene seleccionados los cortometrajes y largometrajes que formarán parte de su Sección Oficial, un total de ocho largometrajes, nueve cortometrajes y seis cortometrajes canarios competirán por las Guayarminas de bronce. Tras la recepción de trabajos llegados de todas partes del mundo, la décima edición del FIC Gáldar cuenta en esta ocasión con una selección de trabajos de primera calidad.

Entre los largometrajes destacan obras como el primer largometraje del director chino Qiu Jiongjiong, A new Old Play, un retrato único de la China de principios del siglo XX a través de los ojos de un grupo de comediantes y que ya ha sido galardonada con el Premio Especial del Jurado en el 74° Festival de Locarno.

También la española As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, una de las tres películas seleccionadas por la Academia como candidata española a los Oscars y que llega directamente desde el Festival de Cannes. Un thriller ambientado en la Galicia rural con un elenco de lujo, entre ellos, el actor Luis Zahera.

Utama, del director Alejandro Loayza, coproducción boliviana, uruguaya y francesa sobre las vicisitudes de una pareja de ancianos quechuas que viven en el altiplano boliviano, cinta galardonada en el Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine de Guadalajara y el Festival de Cine del Mundo de Ámsterdam.

La Sección de Largometrajes cuenta además con dos trabajos franceses, Abrázame Fuerte, de Mathieu Amalric, fascinante roadmovie de autodescubrimiento premiada en el Festival de Sevilla y Heartbeast, de Aino Suni. Junto a estos trabajos, la producción española Aftersun, del director Lluís Galter, que ya sorprendió en el D’A Film Festival, la producción islandesa Godland, de Hlynur Palmason, presentada en Cannes y en San Sebastián y La rodilla de Ahed, coproducción francoalemana dirigida por el israelí Nadav Lapid seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2021 y que terminó haciéndose con el Premio del Jurado.

Todos estos trabajos optan al Premio FIC Gáldar 2022 al Mejor Largometraje dotado con 2.000 € y la Guayarmina de Bronce. También el Premio FIC Gáldar 2022 a la mejor Dirección en un Largometraje, Premio FIC Gáldar 2022 a la Mejor Actriz en un Largometraje y el Premio FIC Gáldar 2022 al Mejor Actor en un Largometraje, todos dotados con la estatuilla de la Guayarmina de Bronce.

La Sección Oficial de Cortometrajes cuenta en esta ocasión con una variada muestra que nos trae desde historias de luchas internas y superación, a relatos de ciencia ficción o complejas visiones sobre la sociedad actual. Entre ellas, el corto alemán A Deep falling into the sea, del director Marco Huertas, la polaca Stagnant, de Konrad Kultys, la producción turca Aforoz, dirigida por Yilmaz Ösdil, y los cortometrajes españoles Rojo sobre blanco, de Guillem Navarro Guzmán, For Pete’s sake, de Gerald B. Fillmore, Alcanzar el vórtice de Pedro Poveda, Perdona, estaba dormida, de Daniel Noblom, Los días que (nunca) fueron, dirigida por Kevin Iglesias Rodríguez y Pedro Rivero y Parlez-vous? del director Aitor de Kintana.

De entre ellos se escogerá al ganador del Premio FIC Gáldar 2022 al Mejor Cortometraje, dotado con 1.000 € y la Guayarmina de Bronce. Optarán además al Premio FIC Gáldar 2022 a la mejor Dirección en un Cortometraje y los Premios FIC Gáldar 2022 al Mejor Actor y Actriz en un Cortometraje, recibiendo también la Guayarmina de Bronce.

Este año el Festival incorpora una nueva sección competitiva de Cortos Canarios, dotada con un premio de 1.000 euros al Mejor Corto y la estatuilla de la Guayarmina de Bronce. Los trabajos seleccionados para competir son Pinceladas, dirigido por Juan Carlos Canales, Cazador, de Jonathan Hernández Padrino, el cortometraje de Manuel Román, Visionado, Magma, de Manuel Westcher, La Hostia, dirigido por Gerson Ramos y Clarisa, firmado por Amauri Santana.

Retrospectiva comprometida

La organización ha querido dedicar su sección retrospectiva al cine antibelicista. Bajo el título Adiós a las armas, cuatro largometrajes transmiten un mensaje de no a la guerra. El gran desfile (1925), del director King Vidor, Senderos de gloria (1957), de Stanley Kubrick. También, La Gran Guerra (1959) de Mario Monicelli, y, finalmente, Johnny cogió su fusil (1971), del director Dalton Trumbo. Las producciones, tanto de la Sección Oficial y de la retrospectiva, se proyectarán del 16 al 22 de octubre en el Teatro Consistorial de Gáldar.