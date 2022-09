El PP ha solicitado una auditoría externa que analice las causas del exceso de mortalidad en Canarias, pues asegura que se ha "triplicado" en los meses de 2022.

El diputado regional del Partido Popular Miguel Ángel Ponce, ha indicado en una rueda de prensa que se trata de "poner luz y taquígrafos a los datos", porque Canarias es la cuarta comunidad con más exceso de mortalidad de acuerdo a las muertes estimadas.

De acuerdo a las cifras de enero al 15 de septiembre de 2022, la mortalidad ha aumentado un 12%, el triple que en el ejercicio de 2021, ha subrayado.

Aún contabilizando los fallecidos por covid y los 40 a causa de ola de calor, "se queda un 45% que no sabemos a qué se debe", y considera que "es responsabilidad nuestra y con el máximo objetivo constructivo y sin alarmismos" encontrar la respuesta.

Ponce ha señalado que, "como médico", está "preocupado", porque es importante saber si se debe a los retrasos diagnósticos, las urgencias colapsadas la suspensión de citas en oncología o por las listas de espera, que son algunas de las causas que ha puesto sobre la mesa en su intervención.

"Para una endoscopia digestiva, que normalmente buscan un cáncer de colon, se dan 8 meses de espera" que "puede ser que pase un cáncer de ser resecable a incurable".

Para un cáncer de pulmón "un mes de retraso puede hacer que vaya bien o mal", y el portavoz popular de sanidad cree "necesario" analizarlo, porque "puede ser que este no sea el problema, podría ser un infradiagnóstico del covid u otras causas" pero "pedimos al gobierno certidumbre en los datos para así ponerle solución".

Entre las medidas propuestas figuran "contratar médicos, enfermeros o traer dinero para comprar aparatos", pero como subraya "sin gestión al final las cosas no funcionan".

En el plan de rescate sanitario propuesto por la formación Popular estaban incluidas 63 medidas, entre ellas "crear un sistema de citación de pruebas complementarias en patologías preferentes el mismo día en el que paciente va a la consulta" o implementar "sistemas de información centralizados y homogeneizados".

También proponen "un máximo de 30 días de espera para paciente oncológico, para si no derivarlo a la concertada" porque "debemos dejarnos de complejos con las concertadas".

A su juicio, la sanidad está "muy deteriorada, al borde del precipicio" y reclama datos para poder cotejar los problemas.

Con este fin, ha dicho, proponen una auditoría porque "hay que analizarlo, es importante, está muriendo gente en exceso".

A día de hoy, denuncia, por parte del gobierno "solo hemos recibido un chascarrillo" porque aunque buscan "aportar soluciones" parece que "todo lo que viene del PP no es bien recibido".

En España el exceso de mortalidad es de 33.000 personas, el segundo en Europa solo por detrás de Portugal.

Canarias la cuarta comunidad y aunque no descarta que se deba al retraso en las pruebas diagnósticas de la pandemia "no podemos hacer diagnostico por falta de datos".

La pandemia "ha pasado en todo el mundo y aumentado la incidencia mundial, pero en el 2022 Canarias es de las peores", mientras "en 2021 éramos de las mejores", por lo que "llama la atención este triple de mortalidad a mes de septiembre, porque aún no ha acabado el año".

Ante las declaraciones del grupo de gobierno, alega que "no es oportunismo es responsabilidad" y no concibe que nadie use las cifras de fallecidos en este contexto.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha apoyado a su compañero asegurando que "el PP está preocupado por la sanidad canaria", porque "aparecen nuevos datos, información, nuevas manifestaciones de pacientes y profesionales que dan la razón en el plan de rescate de la sanidad canaria que presentamos hace unos meses".

Para Domínguez, "falta dotación de personal, recursos materiales pero sobre todo el grave problema pivota en la falta de gestión".

Las "listas de espera, cronificación de urgencias, retraso de materiales a islas no capitalinas vienen a demostrar que la mala gestión esta llevando a que la sanidad sea uno de los principales problemas para los canarios".

En el plan de rescate se han planteado "muchas iniciativas y soluciones" que hoy están sobre la mesa "y todas han recibido una negativa por parte del gobierno", que tal y como denuncia "no es porque sean buenas o malas sino que es porque son del PP".

Hablar de las listas de espera en Canarias es hablar "del peor periodo en retraso en todo el territorio nacional" con una espera para acudir a un especialista de una media de 4 meses, para una endoscopia 8 meses, y en el Hospital Universitario de Tenerife hasta 1 año", aún más grave en el caso de la isla de La Palma "con un año y medio de espera".

Para el presidente del PP canario, los datos son "terribles", un "300% más de fallecidos con respecto a ejercicio 2021".

El objetivo, ha insistido, es "saber por qué" y ese es el motivo por el que han solicitado una auditoría que nos "lleve a plantear conclusiones e iniciativas que mejoren esta cifra".