José María Segura Salvador: "Vamos a crear una fundación nueva que será ECCA Social"

¿Cómo se presenta este nuevo curso en Radio ECCA tras dos años marcados por la Covid-19?

Este curso se presenta lleno de desafíos. El año pasado terminamos con 45.000 matrículas y 28.000 alumnos, eso supuso un incremento de un 7,5% con respecto al curso 2020-2021. En este partimos ya de un aumento y el desafío está en, al menos, mantener ese incremento en el número de matrículas y alumnos, y en la medida de lo posible seguir incrementándolo. Se presenta un año en el que la digitalización, que es el presente y el futuro, será una gran oportunidad para Radio ECCA. Venimos de una pandemia que ha hecho que todo el mundo dé el salto a lo digital y nosotros como centro de educación a distancia ya estábamos ahí pero ahora lo hemos acelerado. El futuro es más y más digital. El alumno nos demanda cada vez más poder acceder a todo desde Internet, poder descargárselo y leerlo en sus dispositivos sin necesidad de usar el papel. Eso va a ser un desafío para este curso y los siguientes y por eso queremos empezar ya.

¿Qué metas se ponen en cuanto a matrículas para este curso 2022-2023?

Como digo, por lo menos mantener las del año pasado. Ojalá podamos llegar a las 50.000, es un número bonito. Y con mucho interés e hincapié en lo digital porque no solo es el futuro sino que nos hace más sostenibles y más viables económicamente. Ese será el gran desafío porque exige que todo el personal de ECCA esté duchos en todo lo digital.

Requiere todo un proceso de formación y transformación.

Exactamente. Es un proceso de formación y transformación. Uno de los temas que estamos haciendo es rediseñar nuestra web, que sea no solo más intuitiva sino que adelante todo el proceso de prematrícula. De forma que vengan a los más de 400 puntos de atención de ECCA porque están a gusto y quieren vernos o para hacer un examen. Queremos hacer real el lema de que ECCA va contigo, a través de Internet, nuestra web y una aplicación que vamos a mejorar. Ese sería uno de los desafíos, nos llevará tiempo porque no se puede hacer todo en año pero tenemos que llegar.

¿No temen que se quede gente fuera por la brecha digital?

Esa brecha se agranda para toda la sociedad. Como nuestro lema es No dejar nadie atrás, habilitamos espacios para que la gente pueda venir a estudiar a nuestros centros. El que quiera y lo necesite puede contar con nuestros 400 puntos de atención con wifi. Se va a mantener esa presencialidad también. Vamos a acompañar al alumno y a correr tanto como quiera y pueda correr. Pero siempre con el foco de que ECCA está en barrios en los que nadie llega, no puede llegar o no lo hace con la capacidad con la que lo hacemos. En todos los centros tenemos wifi y los alumnos van a poder venir, estudiar y si en alguno no lo estamos haciendo que nos lo reclamen porque es la manera que tenemos de mejorar.

¿Por qué han cerrado el centro que tenían en Mesa y López?

ECCA tiene que estar donde está su alumnado. Hay un lema de la Compañía de Jesús que es Llegar donde otros no llegan o no pueden llegar. En Mesa y López hay tiendas de alta gama y nuestro alumnado iba durante un tiempo, por eso fue nuestro buque insignia, pero nuestro alumnado ya no está ahí. Lo que no podemos hacer es aferrarnos a un local que está en una zona muy buena de Canarias porque nuestro buque insignia no es un edificio. Si tuviéramos que salir de aquí (Escaleritas) y trasladarnos a Gáldar o Telde porque nuestro alumnado está ahí y nuestra misión iba a ser más sostenible lo haríamos. El local de Mesa y López nos va a permitir, si todo va bien, con un alquiler por una buena cantidad que convertirlo en becas porque el 78% de nuestro alumnado es becado. Eso o entra por fondos de libre disposición, donaciones de empresas o particulares porque ECCA no lo puede asumir. Salimos de esa zona porque ese local puede dar un mayor servicio a la misión siendo alquilado que ahí como un escaparate, que es muy digno, pero no es el sitio de ECCA cuando uno piensa en cuál es nuestra misión y nuestro servicio. Veremos quién lo alquila y ojalá sea por una gran cantidad de dinero para poder dar más becas. No somos una sociedad anónima, no estamos para repartir dividendos ni para forrarnos, estamos aquí por el alumnado.

¿Qué impacto está teniendo la crisis y la inflación en el desarrollo de su actividad?

Estamos como todo el mundo, ECCA no es ajena a la sociedad canaria ni a la española en general. Si sube la luz imagínese nosotros con todos los puntos de atención que tenemos, con los servicios que damos y con una radio que emite 24/7 los 365 días del año. La subida de la luz para nosotros ha sido una locura. Ahora veremos. La inflación, el IPC y todo eso también encarece mucho para ECCA. Estamos haciendo previsiones y provisiones y desarrollando medidas de control del gasto que no afecten a la misión ni a las personas. Eso pasa por reducir el volumen que tenemos de imprenta, gracias a la digitalización lo hemos rebajado entre un 60 y un 70%, pasa por salir de Mesa y López y alquilar y pasa por cosas que son más cosméticas como el compromiso de todas las entidades en el cuidado del planeta como es el pasarse a luces LED; ya estábamos en ello ahora lo hemos acelerado como la digitalización. Todo eso nos hará más sostenibles económicamente y ecológicamente. Pero está siendo un año muy complicado para todas las instituciones de España, no solo de Canarias. Aquí lo vamos a notar probablemente más. Si alguien cree que la educación es importante puede contribuir con ECCA porque vamos a necesitar ayuda.

¿Cuál es el perfil del alumnado que acude a ECCA?

Nuestro alumnado tiene mayoritariamente rostro de mujer, en torno al 70%. Cerca del 30% son jóvenes, es decir menores de 25 años, y contamos con cerca de un 30% de extracomunitarios. El 78% es becado, eso supone un desafío para nuestras cuentas y presupuestos. Eso se corresponde cuando analizamos los informes FOESSA o de Cáritas Diocesana de Canarias, con el hecho de que la mujer es a quien más afecta el desempleo y cuando tienen menos formación le afecta más. Con los extracomunitarios tenemos que hacer una labor de acompañamiento y de acogida y con los jóvenes estamos viendo que la emancipación roza los 35 años, como no les demos oportunidades ¿Qué futuro tenemos como sociedad? Viendo esta realidad creo que podemos decir que estamos respondiendo a lo que se necesita y que nuestra misión está bien alineada.

¿Cuáles son las formaciones más demandan?

En este momento seguimos ofreciendo ESO y Bachillerato y luego contamos con muchas formaciones orientadas al empleo. El curso pasado tuvimos 200 inserciones sociolaborales, y eso que en principio ECCA no está enfocada a la inserción sociolaboral, e impartimos 12.000 formaciones para el empleo.

Justo acaba de cumplir dos año como director general de Radio ECCA. ¿Qué balance hace de este periodo?

Creo que el balance es muy positivo. Estoy entusiasmado con la misión, creo que es una preciosidad el dar oportunidades a personas que no las han tenido. Me gusta decir, y eso lo he aprendido aquí, que aunque pertenecemos a la red de escuelas de segunda oportunidad para muchas personas somos su primera oportunidad. Somos una institución que se hace cargo de madres solteras, de jóvenes que en su día se perdieron, tuvieron problemas o que el sistema educativo no estaba pensando para él y lo abandonó y ahora quiere presentarse a unas oposiciones o estudiar un grado. Para eso hace falta tener una educación básica y se encuentran con un sistema que se adapta a ellos. Con nosotros encuentran esa oportunidad. Si hablamos ya del paraje natural que son las Islas estoy súper enamorado. He tenido la oportunidad de visitarlas todas y no se con cuál quedarme, estoy entusiasmado. Creo que estamos haciendo cambios importantes, que tenemos un equipo humano que está respondiendo y que es impresionante, vocacionado y que se cree la misión.

¿Qué otros retos encaran más allá de la digitalización y la sostenibilidad?

Un reto muy grande que es la creación de una fundación nueva que se llamará ECCA Social. Estamos en estudio de ver cómo le transferimos toda la parte de la entidad social para que sea más ágil y se coordine mejor con las entidades del tercer sector.