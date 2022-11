Herli S. Alfaro: "Lo que se siente al estar en el cuerpo equivocado es mucha soledad y miedo"

¿Qué ha supuesto para usted recibir este premio?

Recibir este premio al final es como llegar a la cima de una montaña muy grande, porque realmente este viaje no empezó a partir de que publicamos el libro, que lo hicimos en mayo, sino con mi vida entera. Ha sido complicado llegar al entendimiento de que mi situación como transexual masculino tenía que servir para algo. En este caso para ayudar a otra gente que careciese de referentes como en su momento no tuve yo. Al final esto ha sido una mezcla tan grande de tantísimas emociones, que se remontan a hace mucho tiempo atrás. Lo podemos resumir en que ha sido increíble. Tiene su historia detrás, de mucho tiempo de incertidumbre ante la vida.

¿Cómo surge la idea de plasmar su historia personal en un libro infantil?

Siempre, desde pequeño, tenía esa esencia de escritor y de querer contar cosas aunque no hubiese publicado. Fue algo que siempre había tenido en mente, como poder trasladar este sentimiento o lo que se siente al estar en el cuerpo de una persona transexual al resto de personas. Con todo lo que ha estado pasando en los últimos años, con cambios de leyes, que aparezcan cada vez más menores con mi situación o que se tenga más en cuenta en los hospitales y los centros de terapia, pensé que una de las primeras cosas que tenía que abordar sobre el tema era hacerles entender a la gente, que quizás no pase por esto o que sí lo esté pasando por primera vez por este proceso, qué se siente al estar en el cuerpo equivocado. La alusión del título es eso, no es una declaración de estar en un cuerpo equivocado sino más bien es un sentir que lo estás, lo que se siente al ser una persona transexual. Creo que sobre todo de cara a la sociedad es importante empezar el debate contándolo en primera persona, qué sientes tú. Y claro, como todo esto empezó cuando era pequeño me planteé contarlo desde ese comienzo.

¿Cree que hay una falta de información para las personas transexuales por falta de referente y la sociedad en general?

Justo. Antes de pensar en los nombres que ponemos los adultos y en la transfobia tenemos que pensar que hay mucha falta de información y de entre toda esa falta saber qué se siente, que siente una persona que desde muy joven descubre que las cosas no van bien. De su forma de hablarlo de estar en el cuerpo equivocado.

¿Qué siente una persona transexual?

Cuando era pequeño yo vivía como un niño, cuando me enfrenté a la sociedad, que es la que me dice que las cosas no son así, es cuando me doy cuenta de que algo va mal. Es cuando llegas a ese choque con la sociedad. Lo que se siente al estar en el cuerpo equivocado es mucha soledad, por no entender qué es lo que está pasando desde muy joven y muchos sentimientos complejos siendo muy pequeño y que quizás no eres capaz de digerir. Muchas veces nos cuesta digerirlo, el miedo al rechazo, sobre todo de tu propia familia, de tus compañeros y de las personas que te vas encontrando. También sientes mucha disociación porque lo que estás viendo en el espejo no es realmente lo que tú eres en el interior. Quizás son esos los sentimientos predominantes, los que merecen más la pena ahondar y explicarlos. Cuando eres pequeño, algo de lo que intento reflejar en el cuento, es la incertidumbre de qué pasará contigo, cómo ayudarte con esto.

¿A quién está destinada la obra?

Al principio está clasificada para menores de 5 a 9 años pero realmente lo concebí para que se leyese en familia. Últimamente, hablando con gente que se lo ha leído y que me han comentado su opinión, está ayudando a muchos adolescentes a poder expresar a sus padres cómo se sienten. Así que realmente el libro ya está teniendo el solo una independencia que no le di yo y de menores ha pasado a muchas personas que no tienen un referente que les ayude a explicar cómo se sienten.

¿Es eso lo más gratificante de este viaje literario?

Por supuesto. Al principio empezamos un poco con esta visión de que con ayudar a una sola persona ya el libro habría cumplido su cometido, pero que al final se está expandiendo y extendiendo cada vez más y ya el límite está en el viaje que emprenda el libro. Ojalá ayude a muchísima gente, ni siquiera solo con el tema de la transexualidad. En él hablo también de cómo proyectar las cosas al universo, de tomarse las cosas con más positividad y de entender que las cosas cambiarán con el tiempo. Si ayuda a cualquier persona a la que le caiga el libro en sus manos y que esté pasando por un bache mental, fantástico también. Al final el propósito era ayudar, dar visibilidad a la situación, dentro de la transexualidad dar a conocer al transexual masculino que es prácticamente invisible. Esa es la mayor gratificación. Como escritor, que es lo que me gustaría hacer durante toda mi vida, imagínate lo que supone todo esto.

El libro llega en un momento en que la Ley Trans sigue bloqueada y con los discursos de odio cada vez más presentes, ¿cree que puede ayudar en este contexto?

Creo que si mi cuento infantil ayudará me gustaría que lo hiciera en la primera fase de todo este proceso. No en la fase de emitir una opinión sino en la de sentarnos todos a debatir, que la gente que no sepa aprenda cosas nuevas y que a partir de tener ese conocimiento, precisamente de mi primera mano de una persona transexual, podamos crear nuevas formas de abordar el problema y de hablarlo. Me gustaría que si mi libro tuviese que servir para algo de eso que sea para generar un debate, partiendo del entendimiento de unos y otros, es lo que me gustaría. Al final la política y sus intereses no están ligados a preguntar a una persona transexual como mejorarías su vida. Me gustaría que sirviese para poner el debate sobre la mesa, me parece que es el momento de que seamos escuchados. Ya no por toda esa parte de cómo debería ser un tratamiento y como no, pero por lo menos primero escucharnos y de ahí sacar muchísimas cosas. Soy un firme creyente en la comunicación y en la educación. Creo que precisamente estamos pasando por este momento bastante difícil dentro del colectivo porque creo que no ha habido un paso previo de educar a la ciudadanía y de mostrarles cómo somos. Creo que ese paso es importante y es donde me encuadraría como persona y a mi obra.

¿Qué otros proyectos tiene en mente?

Me gustaría enfocarme ahora en los adolescentes que también son un grupo que tiene bastante desinformación en la era de la información, paradójicamente. Me gustaría enfocarme en eso e intentar crear una buena presencia en redes que nos de la capacidad de ser referentes y de divulgar más y poder asistir a charlas. También estamos muy centrados, no solo yo sino también la parte de comunicación de mi equipo, en acércanos un poco más al ámbito sanitario, a los médicos y terapeutas para suplir esa falta de información que tienen de base en las carreras universitarias. Hablando con ellos siempre nos comentan que les hace falta un poco más de conocimiento y de saber cómo manejar la situación cuando les llega alguna persona transexual a consulta, muchas veces no saben cómo actuar porque no lo han conocido de primera mano solo por definiciones. Van a ir las cosas por ahí. Crear literatura para adolescentes, obviamente un poco más seria y tratando temas más oscuros del sentir transexual, temas más difíciles de digerir para ayudar y divulgar sobre todo.