Los días que te apetece mucho comer en un restaurante, pero no sabes exactamente a dónde ir o te apetece quieres innovar, las páginas web de reseñas como TripAdvisor pueden ser un buen lugar a donde acudir.

Hay restaurantes de todo tipo y en Canarias están algunos de los más representativos. No te pierdas entonces cuáles son los mejores restaurantes de Canarias, según dicta la web Tripadvisor.

Concretamente son los que están en la lista Travelers’ Choice 2022 Best of the Best y son los usuarios los que guían y recomiendan estos locales para comer o cenar. Si estás cerca, ya sabes dónde debes ir.

Especialmente, Canarias ha destacado en la categoría de mejores restaurantes para una cita nocturna, donde en el listado de 10 establecimientos ha colado a 6 recintos gastronómicos.

The Ugly Duckling - Corralejo

'El patito feo' es un pequeño restaurante íntimo de especialidades escandinavas. "Servimos a diario un plato danés diferente, además de un menú internacional... Todos nuestros platos están elaborados íntegramente con ingredientes cuidadosamente seleccionados por nuestro experto chef, graduado con honores y medalla", señalan desde el restaurante.

"Nos esforzamos por brindarle un servicio y una comida de calidad que recordará", añade el restaurante, en el que se recomienda encarecidamente reservar debido a su éxito.

Kamezí Deli & Bistro - Playa Blanca

El complejo Kamezí Boutique Villas destila personalidad, pues cuenta hasta con su propia tienda gourmet. Cocina creativa de sabor local, en base a productos autóctonos y centrada en dos menús degustación. Además, presume de tener su propio obrador de pan artesano.

Restaurante El Navarro - Teguise

En este restaurante te servirán recetas de cocinas mediterránea y española. Muchos visitantes vienen para degustar su casero filete angus, su generoso atún y sus sabrosas gambas al ajo. Restaurante el navarro te permite probar un delicado posset de limón, un bien preparado pastel de frutas y una singular tarta de almendra.

La carta de vinos es muy amplia, para que todos los clientes puedan encontrar alguno que satisfaga su gusto. Ofrece a sus visitantes distintas variedades de su sensacional café y su estupendo té. Se comenta que aquí el personal esta bien entrenado. Un eficiente servicio es siempre un punto importante. Aquí vas a pagar unos precios asequibles. En este lugar podrás disfrutar de su confortable decoración y de un festivo ambiente. Este lugar ha sido galardonado con un 4,7 de acuerdo con el baremo de valoraciones de Google.

Restaurante Montmartre - Playa Blanca

Si deseas degustar comida de la cocina francesa, no pierdas la oportunidad de venir a French Traditional Restaurant Montmartre Lanzarote. Tendrás la oportunidad de degustar sus tiernos caracoles, su perfectamente elaborada paletilla de cordero o su sorprendente tortita de marisco. Este lugar te permite probar unos generosos merengues, unas singulares tortitas y unos atrayentes profiteroles. Saborea despacio el espectacular vino de la casa, el excelente coñac o el extraordinario champán que aquí sirven pensando solo en tu disfrute. No puedes dejar de pedir su estupendo café siempre que vengas a este lugar.

A los más pequeños les ofrecerán un menú infantil muy completo. Muchos comensales dicen que el personal esta preparado. Su agradable servicio te hará sentirte especial. El lema de este restaurante es "precios asequibles por comidas suculentas". Una decoración festiva y su atmósfera delicada ayudan a sus clientes a sentirse relajados. French Traditional Restaurant Montmartre Lanzarote ha recibido en Google un 4,5 de acuerdo con las opiniones de sus clientes.

Fariones Grill - Tías

Fariones Grill abrió sus puertas en Julio de 2019. Ofrece una variedad de alimentos de alta calidad.

Jardín del Sol - Los Gigantes

En el restaurante Jardín del Sol se podrá disfrutar tanto de fabulosos platos franceses e italianos.