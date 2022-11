Francisca González: «RTVE mantiene las estructuras de nepotismo heredadas del franquismo»

La periodista de RTVE, Francisca González, presenta este miércoles, 30 de noviembre, en la Librería Sinopsis en la capital grancanaria, el libro ‘RTVE desde dentro: lo que no te han contado’, que ha escrito junto con Yolanda Sobero. Una obra que describe sin filtros el modelo de gestión del Ente en la etapa de Pérez Tornero, donde no sólo pierde la etiqueta de «público», según las autoras, sino los principios de objetividad, veracidad, pluralidad e independencia, que recoge la Ley que lo regula.

¿Cómo surge ‘RTVE desde dentro: lo que no te han contado’?

El libro surge ante la necesidad de abrir un debate entre los grupos parlamentarios sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en RTVE, y la necesidad de encauzar el camino. Y eso pasa necesariamente por elegir limpiamente a los miembros del Consejo de Administración de un ente que tiene de presupuesto 1.127 millones y que es dinero público; y por cambiar el modelo de financiación que nos convierte en rehenes de los diferentes gobiernos.

¿Cómo define el modelo de gestión de estos años en RTVE?

El modelo de los últimos años parte de Pérez Tornero a raíz de un concurso que es nulo. El modelo de gestión nació en virtud de un concurso público en el que salieron elegidos siete suspensos y tres aprobados para integrar el Consejo de Administración. Hablamos de Jenaro Castro que obtuvo un 0, Ramón Colom con un 2, Elena Sánchez con un 5’5, Concepción Cascajosa con un 6, José Manuel Méden con un 9’65 y Consuelo Aparicio con un 10’25, y todo eso de 30 puntos posibles. Se pergeño un Consejo formado por siete suspensos y tres aprobados y, además, por gente que está en extremos ideológicos, con lo cual, la imposibilidad del diálogo se había hecho patente en algunos momentos durante el último año y medio pero ahora es bastante evidente. Sacar acuerdos en RTVE es muy complicado.

¿Qué es lo que no nos han contado de la etapa de José Manuel Pérez Tornero?

Lo primero es que ponen un presidente a dedo, cuyo nombre empezó a circular antes de que todos los candidatos comparecieran en el Senado, y la gestión de este señor ha sido un desastre, con equipos directivos que no llegan al año de duración, con una falta de proyectos absoluta, con malas audiencias... Me hace gracias cuando dice que no trabajamos por las audiencias, tu prestas un servicio público en la medida en que alguien te ve, si no se lo estás prestando a tu tía. Han habido malas audiencias y mal ambiente, y eso es algo que no se puede hacer con dinero público. Este señor en año y medio no consiguió nada, pero nos encontramos con que su sueldo no va unido a objetivos como si sucede en la BBC. En la etapa de Pérez Tornero ha habido un reparto de programas en la parrilla, es decir, si le daba un programa a alguien del PSOE luego le daba uno a alguien del PP para compensar, y otro a Podemos, y así no se hace una programación. La etapa de ese señor ha sido desastrosa. Por eso el título Lo que no te han contado, porque a lo mejor han oído cosas, pero aquí lo explicamos todo para que la gente sea consciente de qué pasa con su dinero.

¿Qué hace falta para despolitizar el medio público?

Lo que hace falta es hacer la transición democrática en RTVE, como en otras instituciones del Estado, y lo estamos viendo con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal de Cuentas o con el Tribunal Constitucional. RTVE mantiene las estructuras clientelares, y las estructuras de nepotismo heredadas del franquismo. Y eso nadie lo ha querido cambiar en democracia, y hace que la gente de la casa llegue a los sitios por su grupo de amigos o por su adscripción ideológica. Es decir, lo que vivimos dentro de la RTVE es una copia de lo que sucedió en la Restauración Española, Cánovas y Sagasta, Sagasta y Cánovas... Pues ahora son los míos y los tuyos, los tuyos y los míos... Hay dos lobbies claros en RTVE, uno azul y otro rojo, y esto supone que a ambos bandos les interesa tener al antagonista enfrente, porque cuando gobiernan los tuyos te quedas con las corresponsalías, los plus, etc., y cuando gobiernan los míos eso me toca a mi. Esto se traduce en que la mayor parte de la plantilla, de los 6.400 trabajadores, se queda en tierra de nadie, porque es gente que tiene su ideología, va a votar, pero no va llevando su carnet ideológico en la boca para conseguir determinadas cosas. Por otra parte, que tengamos que soportar que se diga que RTVE no es independiente y que lo diga Podemos es tremendo, porque los que están en ese Consejo de Administración, incluido el candidato del PP que tiene un 0, lo está con el voto de Unidas Podemos.

Hablaba antes del sistema de financiación como otro de los handicap de la Corporación. ¿Cuál sería el modelo idóneo?

El modelo idóneo es recuperar la publicidad parcial como se hace en la televisión francesa, donde en ocasiones se ha prohibido la publicidad desde las 22.00 a las 6.00 horas, y sólo puedes competir con publicidad en una determinada franja. También es muy importante el modelo de patrocinio, porque no puede ser que MasterChef haga el programa que hace y pueda tener el patrocinio de Balay, por ejemplo, y si ese programa lo hiciéramos íntegramente en la casa no podríamos meter ese tipo de patrocinio, es decir, la Ley de María Teresa Fernández de la Vega del año 2009 está diseñada para favorecer a Atresmedia y a Mediaset, y eso condena al ente público a una muerte lenta por inanición, porque nos coloca en mano de los gobiernos de turno. Y en estos momentos no hay voluntad política para hacer de RTVE un ente independiente. No hemos pasado de ser una empresa gubernamental y debemos ser una empresa pública, con todo lo que eso conlleva, que no es fácil de hacer.

¿Qué reacciones al libro se están encontrando por parte de los compañeros desde que se lanzó a mediados de octubre?

Hemos observado que entre determinadas personas de la casa se ha convertido en una especie de libro rojo. Mucha gente me dice que se lo está leyendo, pero poca gente se atreve a poner una foto en Twitter con el libro. Resulta incomprensible que en 40 años de democracia te tengas que leer un libro a escondidas, sobre todo porque no es un libro de cotilleo, no es un libro banal y no es un libro superficial. Es un libro muy meditado, muy pensado, corregido y actualizado durante año y medio, y se ha escrito a sabiendas de lo que se quería decir, cómo se quería decir y con qué objetivos. Yolanda y yo somos muy conscientes de que RTVE es un microcosmos de un macrocosmos, es decir, que al final no es más que el reflejo de lo que pasa en este país y de cómo funciona este país. Para que cambie RTVE es necesario que cambie este país, la manera de concebir la política y la democracia, que ahora mismo está basada en el reparto y en el nepotismo.

¿Cree que habrá que tendrán que pagar algún precio por la valentía de escribir un libro tan incómodo para muchos?

Nos cubrimos bastante las espaldas a nivel legal, porque todo lo que ponemos en el libro está documentado, aunque es cierto que se pueden tomar represalias sin necesidad de despedirte. Pero no tenemos miedo, creemos que o esto lo denunciamos ahora o será demasiado tarde. No se trata de valentía, se trata de deber y esto es un deber, no sólo por nosotras, que ya estamos en el ecuador de nuestras carreras profesionales, sino por la gente que viene detrás. Hay que apostar por un modelo de gestión eficiente, como si esto fuera una empresa privada, no se puede tener la concepción de que el dinero público no es de nadie, tiene dueño y cada cosa que se haga en RTVE se tiene que fiscalizar, y tiene que existir un verdadero portal de transparencia donde figure hasta el último taxi que toma un directivo, como en la BBC. En RTVE hay un sistema putrefacto desde mi punto de vista, que buena parte de la plantilla tiene interiorizado. Eso hace que, por ejemplo, los malos seamos los que criticamos el sistema, no los que se callan. Hay que romper la barrera del miedo. Nos ampara el artículo 20 de la Constitución, que es libertad de expresión, y en el libro no se difama a RTVE, sino que se cuestiona la labor de la gente que ha estado al frente de la misma.