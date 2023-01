Canarias registró en 2022 más de 15.000 llamadas por violencia de género en el 112. El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SAMVV 1-1-2, ha atendido a lo largo del año 2022 un total de 15.105 llamadas de las que el 60% (9.048) fueron de emergencia, el 19% de urgencia (2.848) y el resto, 21%, por peticiones de información (3.209) . Los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas de las islas (DEMA) se tuvieron que activar en 1.954 ocasiones y se tuvo que dar acogida a 325 mujeres y 167 menores que tuvieron que salir de su hogar para protegerse del maltratador. Por provincias, en Las Palmas registró el mayor volumen de peticiones con 7.736 lo que supone el 51% del total frente a las 7.369 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (49%). "El 60% de las llamadas fueron de emergencia, aquellas en donde la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos corre un peligro inminente. Es importante trasladar a la ciudadanía la obligación que tenemos como sociedad de dar la alarma, de llamar al 112 para pedir información sobre casos de violencia de género o bien para dar la voz de alarma de aquellos casos que estén a nuestro alrededor y de los que seamos conscientes", reclama Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI).

Por meses

Los meses con mayor volumen de llamadas fueron los de julio y agosto con una media de 45 llamadas al día, según informó este miércoles el Instituto Canario de Igualdad (ICI). En julio se recibieron un total de 1.357 peticiones de ayuda y en agosto 1.411. En el otro lado se situó el mes de febrero con 39 llamadas al día al anotar 1.102 llamadas en total. Si se examina por provincias el mes con más llamadas en Las Palmas fue octubre con 716 lo que supone una media de 23 llamadas al día durante ese mes. En Santa Cruz de Tenerife agosto con 727 llamadas, también con una media de 23 llamadas diarias.

Las llamadas de alerta al servicio de violencia de género durante el pasado año obligaron a movilizar también 8.723 recursos policiales y 767 sanitarios. " Es importante trasladar los recursos con los que cuentan tanto las mujeres como sus hijas e hijos que se encuentren en una situación de violencia de género. Si llaman al 112 recibirán toda la información que necesiten si están en una situación de peligro inminente. Se activa el Dema y las profesionales con las que contamos se acercarán al lugar donde se encuentren y podemos ofrecerles recursos alojativos, manutención, asistencia psicológica para ellas y los menores, acompañamiento y asesoramiento jurídico para interponer o no una denuncia y por lo menos que sepan los beneficios de la denuncia y la protección que dan y todo el trámite que tienen que llevar a cabo para que ellas decidan cuándo y en qué momento estarán preparadas para realizar", recordó Fumero.

Por edades

Por edades, 208 eran menores de 18 años, y de éstas, 39, eran niñas con 12 años o menos. 3.374 mujeres tenían entre 18 y 35 años; 3.718 afectadas eran mujeres de 35 a 55 años, 799 mayores de 55 a 75 años y 107 tenían entre 76 y 97 años.

El 72% de los agresores eran la pareja o expareja

En cuanto al tipo de agresor, cerca de la mitad de los casos (47%) era la pareja actual y en un 24% de los casos la expareja. Un 18% no especificó la relación y el resto de casos era un amigo, padre, hijo o desconocido.

El 42% del total de incidentes, 6.325, fue alertado por la propia víctima y en el 27% de las ocasiones, 4.047, lo hizo un alertante accidental. El resto fue alertado por alguna institución, familiar, el servicio ATENPRO, el 016 y el nuevo recurso Mascarilla-19.

En cuanto al tipo de violencias, el 47% fue por violencia no física, el 41% fueron por violencia física, y el 3% violencia física con agresión sexual. El resto fueron de consulta, coordinación o violencia no definida. "No es necesario interponer una denuncia para acceder a nuestros recursos, es importante que lo sepan y transmitir el mensaje de que los recursos son gratuitos. Cualquier información o cualquier duda llamando al 112 se las resolveremos sobre la marcha", subrayó.

Tipo de llamada

Por islas, el mayor número de llamadas por emergencia procedía de las islas capitalinas. Tenerife aglutinó durante al pasado año el 44% de las llamadas de casos de emergencia, en las que la vida de la mujer corría peligro, en total fueron 6.673 peticiones de auxilio. Gran Canaria fue la segunda con mayor volumen de llamadas acaparando el 38% de las llamadas con 5.686 peticiones, seguida de Lanzarote con 1.156 (el 7,7%), Fuerteventura con 894 (5,9%), La Palma con 569 peticiones de auxilio (3,8%), La Gomera con 80 (0,5%) y El Hierro con 47 (0,3%).

En el caso de llamadas de urgencia Gran Canaria fue la que más peticiones de este tipo realizó con 1.061 que supone el 37% del total, seguida de Tenerife con el 35% (1005), seguida de La Palma con 9,8% (279), Lanzarote con el 8,8% (250), Fuerteventura 7% (202), La Gomera 1% (29) y El Hierro 0,8% (22)

En cuanto a las llamadas solicitando información, que suponen el 21% del total, con 3.209, Gran Canaria se situó a la cabeza con 1.474 peticiones (46%), le siguió Tenerife con 1.276 (40%), Lanzarote con 175 (5,5%) , Fuerteventura con 174 (5,4%) , La Palma con 92 (2,9%), La Gomera con 15 (0,5%) y El Hierro con 3 (0.1%) .

El 016 es el teléfono del servicio de atención o asesoramiento sobre violencia contra las mujeres. Es gratuito y confidencial. Para casos de emergencia llame al 112.