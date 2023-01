Los expertos avalan la eliminación de la mascarilla en el transporte público

En este sentido, el doctor recuerda que el SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse, por lo que es importante seguir vigilando el comportamiento del patógeno para detectar las nuevas variantes que pueden surgir . A esto hay que sumar la importancia de la responsabilidad social para poder proteger a los más vulnerables. «Estamos viendo muchos cuadros respiratorios virales como la gripe o el coronavirus, pero es muy difícil distinguirlos clínicamente. Por tanto, las personas con cuadros catarrales deberán usar mascarilla en estos espacios, aunque sean procesos leves», anota.

Ahora bien, ¿sería conveniente conservar el uso de este recurso preventivo en los aviones? A juicio de Antonio Sierra, no. «Los aviones cuentan con sistemas óptimos de renovación del aire. Por tanto, no existe diferencia con otros medios de transporte», valora. «Lo importante es tener prudencia, hacer un uso inteligente de la mascarilla y proteger a los demás», agrega.

Una opinión que secunda el doctor Amós García Rojas, jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), que además remarca que las mascarillas han sido «un instrumento muy valioso» en la lucha contra la pandemia. «El hecho de que se quite la obligatoriedad de su uso en el transporte público, no quiere decir que se suprima la recomendación de que las sigan utilizando las personas vulnerables en espacios interiores o muy aglomerados».

La supresión de la medida preventiva no inquieta al experto, si bien admite que ahora mismo su mayor preocupación se centra en el bajo nivel de cobertura vacunal que registra la segunda dosis de refuerzo. «Todavía contamos con cifras muy reducidas. Hay que tener en cuenta que es muy importante potenciar la vacunación para poder estar protegidos», apunta.

Hay que señalar que el especialista apostó en un principio por eliminar la mascarilla en los transportes a partir de marzo, por ser un mes en el que comienzan a descender las infecciones respiratorias. Sin embargo, los buenos datos epidemiológicos lo han llevado a cambiar de opinión. «Me preocupaba que se dispararan los contagios durante las fiestas navideñas, pero, afortunadamente, esto no sucedió. La incidencia es baja en las Islas y el impacto epidemiológico es similar al que tiene el resto de comunidades», defiende.

Por otro lado, el profesional pone de relieve las buenas cifras que registran otros países europeos en los que no se ha impuesto el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes. «Esto nos está indicando que la situación sigue una buena trayectoria y, por tanto, me parece correcta la decisión unánime que han tomado los compañeros de Epidemiología y Salud Pública», afirma.

Según comunicó este viernes la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el Archipiélago agregó 318 casos de covid entre la población mayor de 60 años en el transcurso de siete días. De este modo, el cómputo de cuadros acumulados entre este colectivo asciende a 108.806. Asimismo, la incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en 151,42 casos por cada 100.000 habitantes y a los siete días en 62,59.

Nueve fallecimientos

La administración sanitaria informó también de la muerte de nueve personas aquejadas de la infección por SARS-CoV-2 en el mismo espacio temporal: cinco en Gran Canaria, tres en Tenerife y una en La Palma. Los fallecidos tenían entre 71 y 91 años –a excepción de una personas de 58–, sufrían patologías previas y se encontraban en régimen de ingreso hospitalario.

«No hay que olvidar que seguimos en pandemia, por lo que es mi obligación como sanitario recordarle a la población que aún no ha accedido a la segunda dosis de refuerzo que debe solicitarla, y que la mascarilla continúa siendo una herramienta muy importante para evitar los contagios», concluye el doctor Amós García.

El 70%, a favor de la decisión

Una encuesta revela que siete de cada diez españoles apoya la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público, mientras que tres de cada diez no está de acuerdo con esta medida que aprobará el Gobierno el próximo 7 de febrero. La encuesta, realizada por Ipson a 400 personas el pasado jueves, el mismo día del anuncio, desvela que los que están de acuerdo refieren la incongruencia de esta medida en otros espacios públicos donde se concentra mucha gente como centros comerciales o restaurantes, y porque se trata de un paso más hacia la normalidad. No obstante, el 80% de los consultados respalda también que la mascarilla siga en espacios médicos, sanitarios y residencias de mayores, en línea con lo que ha decidido el Gobierno. Más de la mitad de los encuestados que están a favor de esta medida usan el transporte público de media entre tres y cuatro veces por semana, y un 23% lo hace a diario. Por el contrario, entre los que no están de acuerdo, un 55% afirma que todavía hay una gran incidencia de covid y que por ello debería alargarse esta medida. Además, un 52% cree que sería conveniente mantenerla por la alta incidencia de enfermedades contagiosas como la gripe y otros catarros, mientras que un 48 % está en desacuerdo por la preocupación que le causa las noticias que llegan desde China. | Efe