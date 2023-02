El mundo del deporte de Gran Canaria da un paso contra la Lgtbifobia. La Unión Deportiva Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria, el Rocasa Remudas, el Spar Gran Canaria y la Unión Deportiva Taburiente se suman al proyecto Liga Arcoíris, que promueve el colectivo Gamá con el apoyo de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, para fomentar espacios seguros en el deporte para el colectivo LGTBI y para articular una serie de medidas para frenar conductas LGTBIfóbicas. "Llevamos desarrollando el proyecto desde el 2020 el que tiene como objetivo que los ambientes deportivos sean espacios seguros para las personas del colectivo LGTBI, especialmente para las personas transexuales e intersexuales. Que podamos disfrutar de esos espacios y desarrollarnos con total libertad", apuntó Jennifer Molina, coordinadora del colectivo. Se suman así a más de una decena de municipios y otras tantas entidades y asociaciones deportivas de la Isla que ya están dentro del proyecto.

Agradeció el paso hacia delante dado por los cuatro equipos deportivos más importantes de Gran Canaria. 'Valoramos de forma positiva que las entidades presentes se unan y den un paso adelante en la defensa de los derechos de las personas LGTBI y velen por el cumplimiento del marco jurídico existente", añadió. Con esta firma las entidades ratifican su compromiso con la diversidad, contra cualquier tipo de comportamiento LGTBIfóbico y discriminatorio en el deporte en sus instalaciones o centros deportivos. Un apoyo que llega cuatro días antes de la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte.

Por un futuro mejor

La viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén animó a seguir avanzando en igualdad y diversidad en el mundo del deporte, uno de los sectores que más ha costado que se involucre en el avance de derechos. "Tenemos que ser capaces de estructurar, planificar e imaginar otro escenario para que sea factible y en esto es fundamental, que no solamente estemos involucradas las entidades e instituciones que representamos, sino que nos sumemos todos. La afición es fundamental ya que al fin y al cabo es la representación de la ciudadanía. Necesitamos implicarla en otra vivencia del deporte en Canarias sin violencia ni LGTBIfobia", reclamó Jaén. En este sentido, destacó que las acciones contra el colectivo LGTBI no son iguales en todas las disciplinas deportivas, pero defendió desarrollar acciones en todo el sector. "Hay una enorme diferencia entre la práctica deportiva de mujeres y de hombres. Aquí creo que los hombres tienen que asumir que tienen que aprender de las mujeres, no se dan los mismos niveles de violencia", subrayó Jaén.

Firmantes

El director general del CB Gran Canaria, Juan Ramón Marrero, confirmó la adhesión de la entidad al proyecto y defendió el desarrollo de acciones que garanticen la igualdad y el respeto a la diversidad en el deporte en Canarias. Apoyamos y seguimos la Liga Arcoiris y queremos aportar nuestro granito de arena dando pasos y muestras en la inclusión y la diversidad en el mundo del deporte”, afirmó.

En representación de la UD Las Palmas, Paquito Ortiz, ex jugador y actual responsable de innovación de la fundación del club, destacó el compromiso de la entidad amarilla con estos valores que promueven desde hace tiempo. "Uno de los fines de la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas es promover la práctica deportiva y los valores asociados a la misma. Otro de ellos es propiciar la integración, por lo que el club cuenta con unas directrices para erradicar la discriminación. Por lo tanto, llevamos un tiempo trabajando en esta materia y queremos que la gente conozca las medidas y garantizar los entornos seguros. El bienestar de todos los deportistas es fundamental", explicó.

Uno de los objetivos del proyecto, que ya desarrolla la propia entidad amarilla, es garantizar la existencia de espacios seguros dentro de la práctica deportiva para el colectivo. "Favorecer los entornos seguros como hacemos desde la Fundación. Creo que el deporte es la mejor herramienta para lograrlo y nosotros y la Unión Deportiva Las Palmas entre ellos, el mejor altavoz para para divulgarlo", sentenció.

Por su parte, el presidente del Rocasa Remudas, Antonio Moreno, destacó desde su experiencia la inclusión y el respeto a la diversidad e igualdad que desarrolla el club desde hace años. Además, subrayó que el balonmano femenino no cuenta con las dosis de violencia y lgtbifobia que sí existen en otras disciplinas. "Desde el club siempre hemos defendido la idea de que el deporte es una actividad integradora y con un itinerario social donde la discriminación no tiene cabida", apuntó.

Esta reflexión también la compartió el presidente del CB Spar Gran Canaria, Domingo Díaz. "Nosotros llevamos 40 años inmersos en el deporte femenino e inmersos en la igualdad. No hacemos distinciones de ningún tipo. Solo queremos corresponder a Gamá con agradecimiento y seguiremos apostando por la Liga Arcoiris. El baloncesto en particular es integrador", exclamó.

Protocolo

El proyecto recoge, entre otras cuestiones, la formación y sensibilización en materia LGTBI para el personal de los centros deportivos para que sepan cómo actuar ante cualquier actitud, comentario o incidente LGTBIfóbico y puedan apoyar a la persona afectada. Promover que los centros deportivos de Canarias sean espacios sin discriminación y afines a la diversidad sexual y de género, con respeto y libres de actitudes LGTBIfóbicas; velar porque la comunidad LGTBI se sienta respetada y apoyada en los centros deportivos, prevenir y detectar posibles actitudes de acoso y discriminación en el conjunto de la comunidad deportiva. También promueve el reconocimiento del derecho a la identidad de género en el centro, el respeto al colectivo LGTBI en su pluralidad y en concreto la identidad de las personas trans en las instalaciones y la aceptación de la diversidad familiar de las personas usuarias. Apunta la necesidad de visibilizar y apoyar la realidad LGTBI con naturalidad en la comunidad deportiva y sensibilizar a las personas usuarias de los centros deportivos

Estas acciones se complementan el compromiso de colocar en espacios visibles de los diferentes lugares del centro cartelería de la campaña y aquellas campañas de sensibilización que promuevan el respeto a la diversidad sexual y de género; y establecer un contacto directo, fluido y voluntario entre los centros y el colectivo Gamá, para plantear dudas, actividades e información en referencia a la diversidad sexual y de género.

El protocolo es un compromiso vivo que será actualizado en caso de ser necesario y se adaptará a las nuevas situaciones que vayan surgiendo, pudiendo dar lugar a nuevos compromisos futuros.

La asignatura pendiente

Jaén reflexionó sobre el caso reciente del futbolista Jakub Jankto, que milita en el Getafe, que se ha convertido en el primer jugador de La Liga en anunciar públicamente su homosexualidad y que ha desatado el apoyo de miles de personas, pero también mensajes homofóbicos hacia el joven. "Dio un paso al frente hablando de algo que no debiera ser noticia, porque es su decisión individual y ha sufrido una respuesta homófoba desde algunos sectores. Merece mí más absoluto reconocimiento por dar los primeros pasos y poner su cuerpo de frente para recibir esa violencia simbólica y real de la que es la LGTBIfobia. Abren el camino", concluyó.