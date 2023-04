La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) incorpora a su oferta de Grados para el próximo curso académico 2023-2024 la nueva titulación en Ingeniería Física y Matemática, que se impartirá en la Escuela de Ingeniería Informática y ofertará un total de 50 plazas para alumnos de nuevo ingreso.

De este modo, todos los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de la provincia de Las Palmas que estén interesados en acceder a este nuevo título podrán escogerlo en el plazo de preinscripción temprana, que se encuentra abierto en la ULPGC hasta el próximo 4 de mayo. Aquellos que ya están preinscritos, pero que deseen modificar su elección, también pueden hacer el cambio en este mismo período o en el plazo ordinario de preinscripción establecido entre el 19 de junio y el 3 de julio, junto al resto de estudiantes.

La ULPGC se convierte, así, en la segunda universidad española en ofertar esta titulación de gran demanda en áreas tan destacadas como la industria aeroespacial, la biofísica, la física médica, la ingeniería biomédica, la nanotecnología, la ingeniería nuclear en las energías renovables, entre otras.

El estudio de Ingeniería Física y Matemática prepara a los estudiantes en los nuevos desafíos de la ciencia y la ingeniería del siglo XXI, donde las teorías físicas clásicas y modernas junto con las matemáticas y la computación avanzada han tomado un papel relevante. Esta disciplina incorpora a los dos pilares clásicos de la física, las matemáticas y las ciencias en general, como son la orientación teórica y experimental, un tercer pilar esencial en las ciencias en la actualidad: la simulación y computación por ordenador para la resolución de problemas complejos en el ámbito de la ciencia, la ingeniería y las tecnologías emergentes o de futuro.

La Unión Europea (UE) ha señalado que la importancia y la demanda de titulados STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) se multiplicará a lo largo de este siglo. Sin embargo, se aprecia una reducción en el número de estos titulados en los países de la UE, lo que puede condicionar su futuro desarrollo económico y social. La carencia de estos titulados es aún más sensible en España, en donde el porcentaje no supera el 5%. La ULPGC quiere revertir esta situación, incluyendo los títulos orientados a la ingeniería del siglo XXI, lo que redundará en competitividad, riqueza y desarrollo de la Comunidad canaria y del resto del territorio español.