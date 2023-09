Canarias, en aviso por calima y prealerta por riesgo de incendio forestal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el sábado 30 de septiembre a las 03.00 horas el aviso amarillo por polvo en suspensión en toda la provincia oriental. Se espera que la calima reduzca la visibilidad a 3.000 metros siendo más intensa en zonas de interior y vertientes orientadas al sureste de Fuerteventura y Lanzarote y medianías orientadas al sureste y cumbres de Gran Canaria. El domingo la calima se irá extiendo al resto de Islas por lo que no se descarta que se amplíe el aviso en vigor, de momento, en la provincia oriental. No será hasta el lunes cuando el polvo en suspensión comience a remitir en las islas orientales.

