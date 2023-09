Los sabores de la cumbre y la costa de Gran Canaria se cocinan en el Hotel Santa Catalina. Corteza de pino canario; sopa de queso con bienmesabe; escabeche de tunera o royal de oveja picada de almendras y hojas verdes. Son solo algunos de los platos en los que el chef Borja Marrero trata de volcar los sabores de las medianías y cumbres de Gran Canaria. Primero con Texeda, en el corazón de la Isla, y luego con MuXgo, su actual proyecto con el que ha conquistado una Estrella Verde Michelin.

Entre uno y otro se produjo el salto del cocinero a la capital isleña, en la azotea del hotel Catalina Plaza, sin abandonar los productos de kilómetro cero de su finca, de donde obtiene el queso de sus cabras y ovejas o planta sus tuneras.

El 12 de septiembre, el restaurante MuXgo comenzó una nueva andadura. Tras casi dos años de vida, periodo en el que obtuvo la Estrella Verde Michelín, Borja Marrero quiere asentarse en uno de los espacios más importantes de Las Palmas de Gran Canaria: el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway. En un confortable espacio, con vistas a la piscina, en el restaurante predomina el blanco y el verde de las tuneras sobre las mesas.

"Hemos aterrizado con buenas sensaciones, el público ha reaccionado muy bien. El local es muy confortable, nos hace mucho más fácil hacer nuestro trabajo, tanto en cocina como en sala, un servicio mucho más fluidos”, celebra Marrero.

Desde que se le presentó la oportunidad, Marrero reconoce que no se lo pensó dos veces cuando la estancia en el anterior hotel llegaba a su fin. "Nosotros buscamos la excelencia, cada día ir a mejor y estar con los mejores. Es un hotel emblemático y uno de nuestros objetivos desde el principio. Si no volvíamos a Tejeda, queríamos llegar aquí", añade.

En el hotel, además, comparte espacio con Poemas by Hermanos Padrón, que ostenta una de las cuatro estrellas Michelín de Gran Canaria y a quienes Marrero considera "absolutos referentes" y no esconde que le gustaría poder crear algún tipo de sinergia o colaboración.

El chef recuerda que la oferta mantiene su arraigo a Gran Canaria. "Seguimos con platos basados en lo que nuestro territorio nos da, es una cocina con mucha identidad e historia y queremos que cuando el público se siente, se retrotraiga a los momentos de infancia en las montañas y cumbres de la Isla", explica Marrero. Para la nueva aventura, el restaurante ha renovado el menú que, además de incluir los platos ya marca de la casa, ofrece una carta "más refinada y más elegante, pero sin perder de vista nuestra filosofía".

En este sentido, Marrero aclara que en MuXgo no solo se come tunera y pino: "Tenemos dos tipos de menú, uno en el que enfocamos todo el territorio y también tocamos productos del mar, como el camarón soldado de Mogán, que es parte de nuestro menú principal y luego tenemos los menú experiencia, que es solo tunera y el que sacamos en noviembre que es solo corteza de pino. No queremos que la gente se confunda y piense que aquí solo se come tunera y pino. Tocamos carnes, pescados, mariscos y todo con un sentido común de que todo conecte con Tejeda y con Gran Canaria".

En concreto, el restaurante ofrece sus dos menús, uno corto llamado Orígenes, y Lo Más Profundo de Tejeda, más extenso, compuesto por 15 platos. De este último, Marrero destaca el aperitivo tartar de hierbas silvestres bañado en leche de oveja, junto al pescado del día con una velouté de alfalfa cítrica y ahumado con olivo de Tejeda; el royal de oveja con picada de almendras y hojas verdes; la berenjena a la llama con holandesa de vinagrera "y más plato de los dejo para cuando vengan a disfrutarlos", llama Marreto.

En postres, Marrero explica que ha querido hacer "un homenaje a la tunera y al pino canario", complementados con un bombón de bienmesabe, un suspiro de tunera, un salvarín cítrico de millo y, para finalizar, "nuestro queso semiduro, curado durante cuatro meses de ochenta ovejas y 20 cabras".

Como novedad, el chef remarca el "menú ejecutivo", destinado a "todas aquellas personas que tengan reuniones o quieran una comida dentro de nuestra filosofía de territorio, de lo que hace MuXgo". La principal diferencia radica en el tiempo, que se acorta a un almuerzo de unos 40 minutos de miércoles a viernes. "No es una comida de dos ni de tres horas", añade Marrero, con "dos opciones de primero, dos opciones de segundo y un postre para terminar con nuestro queso".

De momento, no aclara cuánto tiempo permanecerá en el Hotel Santa Catalina, "eso lo decidirá el público", pero lo que sí asegura Marrero es que "en el futuro, sin duda, terminaremos en Tejeda".