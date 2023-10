Las bajas docentes dejan a medio gas el inicio del curso en Enfermería en Lanzarote

El alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que cursa el grado de Enfermería en Lanzarote, no ha empezado aún las clases en un nutrido grupo de asignaturas por la falta de profesorado. Cuatro bajas docentes en septiembre deja a medio gas el inicio del curso en el citado centro universitario, una situación que cada año se repite por las dificultades de estabilizar la plantilla en la Isla. Desde el Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación educativa de la ULPGC señalan que el problema puede estar resuelto en una semana, y que se está trabajando en una serie de medidas, como la creación de una bolsa de trabajo específica para Lanzarote, que se nutra con profesionales sanitarios que trabajen allí.

«En Lanzarote siempre hay muchos problemas porque es difícil encontrar profesionales que quieran ir a dar clases allí. Tenemos que hacer bolsas de trabajo con profesionales de la Isla, y en eso estamos trabajando», indicó la vicerrectora de Profesorado de la ULPGC, Cecilia Dorado. «Antes se hacía una bolsa de profesores para suplir bajas en el Departamento de Enfermería, y ahora hemos hecho listas específicas del Departamento de Enfermería para Gran Canaria, otra para Lanzarote y otra para Fuerteventura, de manera que quien se apunta en las mismas ya sabe que es para trabajar en estos centros».

Lo cierto es que, en Lanzarote, desde hace unos años tienen problemas para estabilizar la plantilla docente en ciertas materias. Este año, desde septiembre, por diversos motivos -jubilación voluntaria, traslado a GranCanaria, excedencia...-, ya han cursado baja cuatro profesores, y algunos impartían varias asignaturas, por lo que afecta a varios cursos del grado, en el que hay matriculados en torno a 200 estudiantes (50 por curso), que no han podido cursar aún dichas materias. En este sentido, la vicerrectora indicó que, de las cuatro bajas, ya hay dos profesores contratados y actualmente están esperando la respuesta de otros dos. «El lunes me comunicaron que ya dos profesores han aceptado y estamos a la espera de la respuesta de otros dos sobre las asignaturas que pueden cubrir. Yo creo que la semana que viene ya estará solucionado», indicó Cecilia Dorado.

La responsable del área de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa de la ULPGC matizó que, además de solucionar las bajas puntuales para que se impartan las clases con normalidad, trabajan en una batería de medidas para evitar que el problema continúe repitiéndose curso tras curso. Entre las propuestas para que «esto no vuelva a pasar», figura la posibilidad de cubrir los gastos del traslado del profesorado que vaya a suplir bajas a Lanzarote desde GranCanaria; o facilitar el aprendizaje sincrónico online, de forma que el alumnado de Lanzarote pueda asistir a la misma clase que se está impartiendo en la sede de GranCanaria en determinadas materias. «Los estudiantes han mostrado su interés en que, de forma excepcional, para no perder clases se puede acceder a clases síncronas, porque las mismas asignaturas que se dan en las sedes de Lanzarote y Fuerteventura se dan en Gran Canaria».

Charlas con el SCS

No obstante, la prioridad es consolidar una plantilla docente con profesionales sanitarios del propio Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en el caso de Lanzarote. Para ello, la vicerrectora Cecilia Dorado ha programado con el Servicio Canario de Salud (SCS) una serie de charlas en los grandes hospitales y en Atención Primaria, en GranCanaria, Fuerteventura y Lanzarote, para explicar a los profesionales sanitarios cómo funciona la Universidad, las ventajas de la carrera universitaria, remuneración, tipos de contratos, materias que se imparten... «Para nosotros es muy importante el grado en Enfermería en las sedes de Lanzarote yFuerteventura, y estamos seguros de que hay grandes profesionales en estas islas no capitalinas que pueden formar la plantilla docente, y de eso estamos intentando nutrirnos. Históricamente se ha tirado de los docentes de Gran Canaria, pero estamos intentando que funcione con profesionales de allí».

Con la creación de una bolsa específica para el profesorado de Enfermería de Lanzarote y de Fuerteventura se pretende dar estabilidad a la plantilla docente en estas sedes e impedir que cada curso se repita el problema de las bajas. «Necesito, que los profesionales de allí conozcan cómo funcionamos y cuáles son los procedimientos en la Universidad».

Dorado insistió en que, a partir de la próxima semana, el problema estará resuelto, y que se trabajará de forma coordinada con el centro para que las personas que se incorporen puedan recuperar las horas de docencia que no se han podido impartir hasta ahora. «Tendrán que ordenarse estas asignaturas que no se han impartido para recuperar las clases que no se han podido dar, de acuerdo con los alumnos y con el centro. Es complicado ese engranaje, pero trabajamos en ello, y estamos haciendo lo posible por evitar esta falta reincidente de profesorado, sobre todo en Lanzarote».