Starmus regresa a La Palma en 2024, ocho años después de 'emigrar' al extranjero

El festival Starmus, el encuentro de comunicación científica que consiguió congregar en las Islas a músicos de la talla del guitarrista de Queen, Brian May, y a científicos de renombre como Stephen Hawking, tiene previsto regresar a tierras canarias en 2024. La isla de La Palma ha sido el lugar elegido para consolidar el esperado regreso de este encuentro a las Islas, ocho años después de que emigrara al extranjero. El evento, que contará con el apoyo de la Fundación Starlight, pretende dar continuidad al tema que se abordará también el año que viene en Eslovaquia, "el futuro de nuestro planeta". En el caso de la Isla Bonita, sin embargo, el leit motiv del encuentro científico y artístico se centrará en la contaminación de los cielos y, en la proliferación de las constelaciones de microsatélites, como los Starlink de Elon Musk.

A falta de la firma de un convenio para que los fondos sean entregados a los organizadores del evento para convertir a Starmus de nuevo en una realidad en Canarias, los promotores han hecho pública la buena sintonía que existe con las administraciones autonómicas y central que se han comprometido a financiar el evento. "Estamos cerca de que pueda ocurrir", adelantó Garik Israelian, astrofísico y director del Festival Starmus.

La vuelta de Starmus a Canarias surge en 2021. Ese diciembre, el Ministerio de Turismo, con Reyes Maroto a la cabeza; el Gobierno de Canarias, con el presidente Ángel Víctor Torres y el Cabildo de La Palma, se comprometieron públicamente a financiar el evento. Querían dejar atrás las rencillas que se habían generado en ediciones pasadas debido al no cumplimiento del contrato por parte de la Administración. La situación provocó que los promotores decidieran cambiar de sede a otros países, pese a que "fue diseñado para Canarias".

El Ejecutivo central de esta manera colaboraría con 3 millones de euros, el Gobierno de Canarias con 1 millón y el Cabildo de La Palma con unos 200.000 euros. Aunque la organización exentó del gasto a estos últimos tras el volcán de La Palma.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo entregó los 3 millones de euros de los Fondos de Recuperación europeos al Gobierno de Canarias ese mismo mes de diciembre con el objetivo de celebrar el Starmus poco después. Pero nunca llegaron a repartirse.

Con el paso del tiempo, se hace necesario pedir de nuevo autorización de Europa para poder extender su ejecución un año más. Una vez se resuelva esto, solo faltará firmar un convenio de subvención y patrocinio entre el Gobierno de Canarias y la Fundación Starlight para realizar la transferencia de fondos. "Cuando firmemos el convenio el evento podrá realizarse en cuestión de seis meses", resaltó Israelian. Por su parte, Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que también apoya la iniciativa, hizo hincapié en que la actual situación de la política estatal –con un gobierno en funciones– ha retrasado estos trámites.

De hecho, el evento llegará mucho más tarde de lo esperado. Y es que, en un primer instante, su celebración estaba prevista para 2022. "Si todo va bien, en 2024 podríamos hacerlo, como una continuación del que tenemos previsto en Eslovaquia", resaltó Israelian. Si así fuera, el Starmus se celebraría en La Palma después del 17 de mayo, que es cuando está previsto que acabe el festival en Eslovaquia.

La nueva edición, que será la octava desde que se fundó, estará coorganizada entre la Fundación Starlight –que a su vez está asociada al Instituto de Astrofísica de Canarias– y el Festival Starmus. De ahí que la temática de esta nueva edición vaya a versar sobre la protección del cielo, pues la Fundación Starlight tiene como principal objetivo la protección del cielo nocturno, la difusión cultural de la astronomía y el desarrollo económico sostenible local a través del astroturismo. "Nos dimos cuenta de que coincidimos en muchas cosas y en nuestra forma de concebir la comunicación de la ciencia", remarcó Israelian.

Y aunque son muchos los desencadenantes de la contaminación celeste, en este peculiar espacio de debate se pretende abordar un problema en específico que lleva tiempo generando malestar entre la comunidad científica: la proliferación exacerbada de constelaciones de microsatélites, como los Starlink de Elon Musk.

"Es cierto que hoy no es un problema porque estamos hablando de que solo hay 7.000 microsatélites en órbita, pero las previsiones de algunas empresas y países es que en 10 años podría haber un millón; eso va a ser un problema", incidió Rebolo, que afirmó que Starmus es un "vehículo" para hacer conocer esa amenaza. "Nuestro impacto en la sociedad es limitado, tenemos que dar el salto a otro nivel y necesitamos que Starmus se alíe con Starlight y el IAC para transmitir este mensaje a toda la sociedad", insiste el director del IAC.

No en vano, una de las bondades de este Festival internacional es su costumbre de reunir a estrellas mediáticas de la música y la ciencia, «con miles de seguidores», para dar cuenta de la importancia de la ciencia –y de su protección– a un público mucho más extenso y variado.

"Esta nueva edición de Starmus puede tener un impacto enorme en el futuro de La Palma", resaltó Israelian, que aseguró: "será como un segundo volcán, pero mucho mejor". De hecho, como plato fuerte, se espera albertgar un macroconcierto en el Gran Telescopio de Canarias (GTC). Música de las estrellas, como se ha bautizado el evento, pretende contar con la música de grandes estrellas del rock, como Brian May o Sting.

De las estrellas al cine

Israelian habló sobre el regreso de su festival a Canarias en una rueda de prensa con motivo del estreno mundial de un documental Starmus Armenia. Dicha producción audiovisual se estrenará hoy en Yelmo Cines Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, a las 20:00 horas. El documental mostrará cómo ha crecido el festival desde sus inicios (2011) hasta la última de sus ediciones, la de 2022, celebrada en Armenia, que será la pieza central del filme. "Es muy interesante ver el progreso que ha tenido Starmus, en Armenia, por primera vez hemos probado a hacer nuevas cosas, aprovechando la cultura y los valores locales del lugar donde lo celebramos para mejorar la comunicación científica", explica Israelian. "Nos dimos cuenta de que se puede poner más pimienta y más hierbas para que sea más rico", replicó

Esta nueva experiencia es la que reflejará el documental durante 90 minutos que estarán guiadas por el rock y la ciencia. "Es prácticamente un concierto", resaltó el director del Starmus.

Bajo el título 50 años en Marte, la sexta edición de Starmus se celebró en Yerevan (Armenia) donde se congregó a 100 ponentes, entre ellos 8 premios nobel, astronautas, físicos, biólogos y químicos, además de medio centenar de artistas de diferentes disciplinas. El documental es un resumen sobre este compendio de creatividad y ciencia que trata de seguir alimentando el interés por el contenido científico, especialmente en las generaciones más jóvenes.

La cinta ha sido dirigida a tres bandas por Todd Doublas Miller, ganador de dos premios Emmys y director de Apolo XI o Dinosaurio 13; el astrofísico y codirector del festival, Garik Israelian y el fundador de Queen y astrofísico, Brian May, que siempre ha estado muy vinculado con esta cita de comunicación científica.

El evento ofreció más de 100 ponencias de diferentes temáticas y más de 50 actuaciones musicales que hicieron vibrar los grandes auditorios de Armenia bajo los ritmos del vocalista de System of a Down (Serj Tankian) o del exguitarrista de Guns and Roses (Ron 'Bomblefoot' Thal). La capital de Armenia también disfrutó del bautizado como Starmus Camp, una exposición de ponencias y experiencias abierta al público que logró congregar a más de 100.000 personas durante los cuatro días que permaneció abierta.

Aunque Canarias aparece de soslayo en la cinta –apenas aparecen "una o dos imágenes" de las islas– la idea es elaborar un nuevo documental centrado únicamente en el origen de Starmus y, por tanto, en las Islas. Tenerife y La Palma fueron los lugares elegidos para celebrar este festival en 2011, 2014 y 2016, que resultó ser un éxito y logró congregar estrellas internacionales en las Islas.