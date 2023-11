Canarias no registra anomalías en la circulación de las infecciones respiratorias

En los últimos días, un brote de neumonía en niños ha desbordado numerosos hospitales en China. La alarma saltó el pasado martes, cuando el Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes (ProMed) emitió una notificación que alertaba de la epidemia. Solo un día después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a las autoridades chinas información detallada sobre el conflicto. No obstante, según aclararon desde el gigante asiático, la situación no está vinculada la detección de algún patógeno inusual. «Al parecer, el foco está circunscrito al norte de China y afecta a unas edades concretas. Cuando se les pregunta por el tipo de micoorganismo que está implicado hablan de un gran número de ellos, por lo que estamos ante un incremento general», señala Álvaro Torres, jefe de la Unidad Funcional de Vigilancia de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), que además asegura que, de momento, «no se han registrado anomalías en el sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas ni en Canarias ni en el resto de España».

Desde el pasado 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China informó de un aumento de la incidencia de las patologías respiratorias. ¿El motivo? El levantamiento de las restricciones para hacer frente al impacto del Covid-19, y la circulación de patógenos como la influenza –responsable de la gripe–, el SARS-CoV-2, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el mycoplasma pneumoniae –una infección bacteriana que provoca neumonía y que generalmente afecta en mayor proporción a la población infantil–. «Las autoridades chinas garantizan que lo que han apreciado es un incremento de estos cuatro patógenos y que son más frecuentes en niños. Por ahora, no debemos estar alarmados», anota el responsable de la citada área. «Contamos con un sistema de vigilancia muy robusto», asegura Álvaro Torres Ahora bien, ¿podrían llegar los brotes a España? Tal y como indica Torres, sí. «Vivimos en un mundo globalizado y cualquier cosa que aparezca en el lugar más recóndito, tarde o temprano puede suponer una amenaza para nosotros. Afortunadamente, en nuestro país contamos con un sistema de vigilancia muy robusto para detectar cualquier episodio nuevo y tenemos armas para dar respuestas tempranas», remarca. Y es que este sistema está preparado para detectar repuntes de cuadros de gripe, VRS y coronavirus. Además, deja la puerta abierta para captar cualquier otro agente desconocido. «Las infecciones respiratorias han aumentado discretamente, pero si comparamos los datos canarios de la semana pasada con los registrados en el mismo período de 2022, no apreciamos variaciones», desvela el especialista. Asimismo, el profesional recuerda que existen vacunas para proteger frente a la gripe y al covid, así como un producto inmunizante frente al VRS. Sin embargo, no hay sueros que actúen contra las infecciones por mycoplasma pneumoniae, también conocida como neumonía atípica. Pero, ¿por qué se caracteriza esta afección? Básicamente, por provocar una infección bacteriana que causa dificultades respiratorias. «Los síntomas más comunes son la aparición de fiebre, cansancio, tos y problemas a la hora de respirar. Si esto llega a niveles preocupantes, es necesario recurrir al sistema asistencial para que los profesionales pauten el tratamiento adecuado, que debe ser un antibiótico porque se trata de una bacteria», subraya Álvaro Torres. La patología se contagia a través de las secreciones que emite una persona enferma al hablar, toser o respirar. Al igual que ocurre con el resto de infecciones respiratorias, el riesgo de transmisión es mayor en los espacios cerrados. «Para evitar contraer la enfermedad, lo mejor es utilizar mascarilla –basta con una quirúrgica–, respetar la distancia social y mantener una correcta higiene de manos. Si un adulto o un niño ya presenta síntomas, es fundamental no acudir a los lugares de trabajo ni a las escuelas», advierte el experto. El foco del país asiático durará dos semanas más Diferentes expertos sanitarios de China pronostican que el brote de enfermedades respiratorias de «patógenos conocidos» que afecta al gigante asiático en las últimas fechas podría durar una o dos semanas más. «El pico de la gripe puede durar otra semana o dos, siendo los grupos más afectados los niños y los jóvenes, ya que muchos de ellos tienen que reunirse al ir a la escuela o al trabajo», afirmó al diario oficialista Global Times, Li Tongzeng, jefe del departamento de infecciones del Hospital You'an de Pekín. El médico y otros facultativos señalaron al medio local que el aumento de las infecciones respiratorias en China se debe a una serie de factores, entre los que se incluyen la superposición de múltiples enfermedades respiratorias; una «brecha de inmunidad» debido a la disminución de anticuerpos contra estos patógenos; y el impacto de la pandemia de Covid-19. Y es que la crisis sanitaria redujo las interacciones sociales y provocó suspensiones frecuentes de asistencia a las escuelas y al trabajo. Además, los niños nacidos durante la pandemia han tenido «menos exposición» a los patógenos de este brote, por lo que son «más vulnerables» a las infecciones respiratorias. El pasado domingo, la Comisión de Sanidad de China instó a las autoridades locales a aumentar el número de clínicas para tratar casos de fiebre debido a estos «patógenos conocidos». | Efe