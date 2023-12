El alumnado canario de primaria y ESO descubre 719 asteroides en cinco años

Alumnado de distintos centros de primaria y secundaria de Canarias, que participan en el proyecto Asteroid Hunters in the Canary Islands del Área STEAM para el Fomento de las Vocaciones Científicas y la Creatividad de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, ha descubierto este año 25 posibles asteroides cercanos a la Tierra. Esto hace un balance de 719 desde que se inició el programa en el curso 2018/2019, de los que 43 ya se han confirmado y se encuentran en fase final de determinar su órbita. Cuando ocurra, «posiblemente durante este curso o el siguiente» los estudiantes que firman el hallazgo podrán ponerles nombre.

Así lo afirmó Daniel Marín Arcones, coordinador del Programa de Vocaciones Científicas y Creatividad, área STEAM de la Consejería de Educación, que cifra en 676 el número de asteroides provisionales «cazados» por el alumnado canario en estos cinco año, y que se encuentran en proceso de verificación. «En los próximos meses y años, observatorios profesionales y amateurs de todo el planeta deberán confirmar que estos objetos son realmente nuevos asteroides, momento en el que podrán ser bautizados con los nombres elegidos por el alumnado descubridor, siguiendo los criterios de la Unión Astronómica Internacional».

Cupo de 30 centros

Este proyecto de innovación educativa, al que cada año se acogen 30 centros de primaria, secundaria y Formación Profesional del Archipiélago, seleccionados fundamentalmente por orden de inscripción, está promovido por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias en colaboración con la Asociación Astronómica y Educativa Henrietta Swan Leavitt (AAEC). El objetivo es lograr que las alumnas y los alumnos del archipiélago -Primaria, ESO, Bachillerato y FP-, descubran asteroides mediante el análisis de imágenes astronómicas reales obtenidas por los telescopios Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), situados en Hawái.

Este programa internacional de ciencia ciudadana organizado por la Universidad de Hawái y el IASC (International Astronomical Search Collaboration), que patrocina la NASA, se encarga de distribuir esas imágenes entre los distintos centros educativos que participan para que el alumnado pueda realizar descubrimientos científicos reales desde el aula.

«Los centros que participan primero reciben una formación por parte de la Asociación Astronómica y Educativa Henrietta Swan Leavitt, que es la organización con la que nosotros coordinamos este programa. Hemos limitado a 30 el número de centros educativos que se inscribe cada curso para poder dar una atención adecuada al alumnado y al equipo docente», indicó Marín Arcones.

Una vez que la Universidad de Hawái manda las imágenes a los diferentes centros educativos de todo el mundo que se inscriben en el proyecto, el alumnado, a través de un software específico denominado Astrometrica, tiene que buscar los asteroides. Primero analizan las imágenes donde se ven estrellas, galaxias... y asterorides, que se diferencian por el movimiento. Los estudiantes se encargan de ir analizando imagen por imagen, mediante un procedimiento más o menos complejo en función de la edad, y cuando detectan algún punto que se mueve, lo marcan como un posible asteroide. Una vez concluido este trabajo, se manda un informe a la Universidad de Hawái que, con el tiempo, va confirmando si hay candidatos a asteroides o no.

Los estudiantes que firman el hallazgo pueden ponerle nombre al asteroide al final del proceso

«Es un proceso largo porque hay que determinar si los candidatos realmente son asteroides, si ya son conocidos o no, o si se trata de errores o defectos en las imágenes. Cuando son asteroides nuevos, que no han sido descubiertos, entonces hay que observarlos nuevamente para determinar su órbita y cuando se tienen más datos, pues ya se les pone un nombre provisional. Esto es un proceso que puede tardar unos cuantos años, y al final los alumnos y alumnas que han hecho ese descubrimiento, cuando se confirma, tienen el derecho a ponerle un nombre definitivo al asteroide».

Según destacó el coordinador del Programa de Vocaciones Científicas y Creatividad, área STEAM, del Servicio de Innovación Educativa de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación, la ventaja principal de esta iniciativa, radica en que se trata de un proyecto donde se lleva la ciencia directamente al aula. «Asteroid Hunters in the Canary Islands permite al alumnado participar directamente en un descubrimiento científico, y si se confirma ese descubrimiento, los protagonistas son ellos, de forma que no hay mejor manera de acercar la ciencia al alumnado, que darles el protagonismo y que sepan, de primera mano, en lo que consiste el método científico porque lo pueden experimentar. Ellos ven directamente como se aplica la metodología que tienen que usar, que hay que ser rigurosos en los análisis, y que siguiendo determinada metodología se pueden conseguir resultados».

Con esta iniciativa, el área STEAM acerca la ciencia al aula y cultiva «científicos ciudadanos»

Para Daniel Marín, el objetivo no se centra en que todos los alumnos y alumnas descubran asteroides, sino en que participen en el proceso y aprendan el método científico. «Y si además, hay un descubrimiento, pues mejor que mejor». Con su participación, Educación da la posibilidad a los estudiantes canarios de convertirse en científicos ciudadanos. «No son científicos profesionales, pero trabajan con el método científico y pueden realizar descubrimientos científicos».

Este año, en la fase preliminar, celebrada entre el pasado 7 de noviembre y el 4 de diciembre en el Archipiélago, los centros educativos canarios cuyo alumnado ha descubierto posibles asteroides son los CEIP Martín Chirino, Santa Bárbara, Fernando León y Castillo, el CIFP Majada Marcial y los IES Canarias Cabrera Pinto, Faro de Maspalomas, Siete Palmas, Támara, Agustín de Betancourt, Luis Diego Cuscoy, Alonso Quesada, Blas Cabrera Felipe, José Frugoni Pérez y Daute-Los Silos.