Cuatro meses después del inicio oficial del curso escolar 2023/2024, un total de 342 niños y niñas de 2 y 3 años han entrado por primera vez en los centros públicos en los que se matricularon. Este 8 de enero, 19 aulas de primer ciclo de Educación Infantil abrieron sus puertas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tras las obras de acondicionamiento necesarias para adaptar estos espacios a la normativa.

“Nada más llegar a la Consejería, nos encontramos con el problema de que los niños y niñas no podían iniciar el curso escolar de manera normal el pasado 11 de septiembre. A lo largo de estos meses hemos ido corrigiendo esos errores que nos hemos encontrado y hemos puesto en marcha esas 19 aulas de Educación Infantil de 2 a 3 años”, explica el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, quien realizó visitas a tres colegios de educación infantil y primaria del norte de Gran Canaria, acompañados de los respectivos representantes municipales. En concreto, al CEIP José Sánchez Sánchez (Agaete); CEIP Alcalde Diego Trujillo (Gáldar) y CEIP Nicolás Aguiar Jiménez (Santa María de Guía).

Suárez vuelve a achacar al anterior Ejecutivo faltar a su compromiso al prometer 1.196 en un total de 65 centros para este curso, pues asegura que era materialmente imposible que en septiembre entraran en funcionamiento porque sus obras o suministros no habían sido licitados o adjudicados con la suficiente antelación. "Insisto, dejaron que se matriculara a los niños y niñas en algo inexistente", añade el consejero.

El próximo 15 de enero entrarán en funcionamiento 180 plazas más con la apertura de otras diez aulas de 2 a 3 años en las Islas, que sumando los 36 asientos que se inauguraron el 11 de diciembre en la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y Tinajo (Lanzarote), conforman un total de 558 plazas repartidas en 31 aulas. El resto, es decir, unas 34 aulas con sus 638 plazas no verán la luz hasta el próximo curso.

Mil nuevos alumnos

"Ahora se están sacando a licitación esas plazas restantes. (...) Estamos hablando de que, probablemente, en el curso escolar 2024/25 tengamos en torno a 1.000 nuevos alumnos y alumnas de 2 a 3 años", especifica Suárez. Como alternativa hasta que finalicen las obras, al inicio de la campaña, la Consejería había destinado 4 millones de euros para que las familias pudiesen inscribir a los menores en escuelas infantiles municipales o privadas. Sin embargo, Suárez revela que son unos 350 niños y niñas de 2 a 3 años, del total de 1.196 matriculaciones que quedaron en el aire: "Se pudieron acoger pocos por una sencilla razón, que en todos los municipios no hay escuelas privadas".

El consejero no esconde que, además de fomentar la escolarización pública en infantil, su intención es "seguir concertando en aquellos sitios a donde no pueda llegar la pública" porque, a su juicio, así también se consigue "escolarizar al mayor número de niños y niñas posibles". Si bien, rehúye de marcarse objetivos como el anterior Ejecutivo regional, que se había fijado la meta de crear 3.879 nuevas plazas de 0 a 3 años desde el curso 2022/23 hasta el 2024/25 y que la escolarización infantil alcanzara, al menos, el 40% en este rango de edad.

"Ya hemos visto lo que ha hecho el anterior ejecutivo: dejar a 1.196 familias en la calle. Lo que ha planeado el anterior Gobierno es de dudosa valía. Nosotros no vamos a prometer ni hacer grandes anuncios de algo que no podemos cumplir. (...). Aquí lo que interesa es que nuestros niños y niñas se escolaricen lo antes posible, ese es el camino y el trabajo que quiere hacer esta Consejería de Educación. Por lo tanto, no voy a adquirir compromisos con los que no pueda cumplir", expone Suárez.

Todos los centros públicos que ofertan esas 1.196 plazas de educación infantil no solo deben implementar aulas de 2 a 3 años, sino que, según la normativa al respecto, deben incluir otros dos cursos -de 0 a 1 y de 1 a 2 años- para completar el primer ciclo. "Lo que se ha hecho es la parte de 2 a 3 años. Tenemos que ir programando y viendo hasta donde podemos llegar, pero el compromiso es seguir ampliando el ciclo", anuncia Suárez.

El CEIP Nicolás Aguiar Jiménez

El alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, celebra como "un día importante" que el municipio pueda contar con su primera aula de Educación Infantil pública. "Desde el Ayuntamiento quiero agradecer a la Consejería la celeridad con la que ha hecho la adaptación en el CEIP Nicolás Aguiar Jiménez. Se van a beneficiar 18 niños y niñas, por lo tanto, 18 familias van a beneficiarse de esta conciliación familiar. Hoy es una oportunidad para poner en valor la escuela pública. El compromiso de profesores y profesoras de toda la comunidad".

La directora del CEIP Nicolás Aguiar Jiménez, Esther Sosa, especifica que con la incorporación de 18 niños y niñas de 2 a 3 años al primer ciclo de Educación Infantil se aumenta hasta los 391 menores los inscritos en el inmueble. Se trata de la ratio máxima permitida para este rango de edad, según la normativa. Además, también se amplía el personal del centro hasta los 61 profesionales, con la contratación de una docente, una técnica de Educación Infantil, una auxiliar educativa y, además una auxiliar de servicios complementarios que sirve de refuerzo.

Sosa asegura que "es un proyecto ilusionante y la acogida entre las familias ha sido muy buena, ha habido una valoración genial". También aclara que el hecho de empezar en enero no supone un cambio muy drástico porque los 18 niños y niñas "empiezan igual, con un periodo de adaptación idéntico al de septiembre y ya continúan en el centro". La directora celebra poder contar con esta aula porque "la atención temprana, cuanto antes, mejor", ya que "además de facilitar la conciliación laboral y familiar, se posibilita el hecho de poder trabajar a nivel intelectual las capacidades o habilidades de los menores con su interacción con otros niños y niñas de su misma edad".