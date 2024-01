El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha vuelto a pedir este lunes al Gobierno de España que impulse un nuevo Pacto Hidrológico Nacional (PHN) y un Pacto Nacional del Agua ante la grave situación de sequía que vive nuestro país, especialmente en comunidades como Cataluña y Andalucía.

"La solidaridad no tiene nombres y apellidos; si Cataluña pide un trasvase, adelante. Cuentan con nuestro apoyo", ha remarcado el jefe del Ejecutivo murciano, que cree que el problema de falta de recursos hídricos "no puede abordarse de forma aislada" y que "la solución debe ser tomada en conjunto".

Miras ha hecho estas declaraciones tras la celebración de una reunión, que ha calificado de "intensa", con los sectores afectados por la sequía para conocer la situación actual de recursos hídricos en la Región de Murcia y analizar qué medidas se pueden tomar.

Desde el Gobierno regional consideran que "el problema del agua ha de abordarse desde criterios técnicos" y "siempre como cuestión de Estado".

Tras semanas en las que se habla, incluso, de la posibilidad de realizar un trasvase del Ebro para hacer llegar agua a Cataluña, el presidente regional ha querido mandar un "mensaje a quienes se encuentran ante una situación excepcional: Murcia es solidaria". En este sentido, ha dicho que su Ejecutivo no va a mirar "la etiqueta del territorio" porque "la solidaridad no tiene nombre ni apellidos. Y ha añadido que "es urgente que el Gobierno coordine las políticas de agua de manera global, sin planes individuales", porque entiende que no tiene sentido que "en Cataluña se plantean restricciones de agua a la vez que en Segovia tienen que abrir pantanos" porque no tienen más capacidad.

"Pido convocar cuanto antes a todas las comunidades para elaborar un pacto nacional de agua y un plan hidrológico nacional que tenga en cuenta las necesidades de todos", ha reiterado. "Trasvasar agua, llevar desde donde sobra a donde hace falta, sin estigmatizar los trasvases", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha puesto como ejemplo el "caudal de solidaridad" del Trasvase Tajo-Segura, "que ha traído progreso y desarrollo. Esta es la solución y no hay otra".

"¿Nadie se ha parado a pensar por qué no hablamos de restricciones en la Región de Murcia?", se ha preguntado. "Porque aprovechamos al máximo cada gota de agua", ha asegurado, poniendo en valor que "somos la región que mejor aprovecha" este recurso, "en niveles superiores a Israel".

El PHN no solo trata de trasvases, ha subrayado, sino también de dar una "respuesta global" y para ello se necesita construir infraestructuras y responsabilidad en la gestión.

Por otra parte, López Miras ha pedido también al Gobierno de España un decreto de sequía preparado y redactado para cuando sea necesario. "Tenemos 72 metros cúbicos de agua menos que el año anterior. El decreto necesita de aportes extraordinarios", ha apuntado.

En la reunión han participado también Sara Rubira, consejera de Agricultura; Jose Sandoval, director General del Agua; Víctor Manuel López, presidente de la Federación de Municipios; Lucas Jiménez, presidente del Scrats; Juan Marín, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca; Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; Isidoro Ruiz, presidente de la Junta Central de Usuarios; Jose Miguel Marín, presidente de Coag Murcia; Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia; Domingo Llamas, secretario ejecutivo de UPA Murcia; Santiago Martínez, presidente de Fecoam; Jesús García, jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura, y Carlos Conradi, director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.