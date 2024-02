El truco para limpiar tu freidora de aire en segundos: Usa esta fruta

Las freidoras de aire están a la orden del día. Son una opción fantástica para cocinar la comida, quedando esta con un resultado parecido al que conseguirías con una freidora de aceite al uso, sin la necesidad de añadir grasas extras. Estas herramientas de cocina están ayudando mucho a aquellos que buscan comer de forma saludable y equilibrada.

Sin embargo, lo que echa para atrás a muchos a la hora de usar la freidora de aire es que luego hay que limpiarla. A diferencia de las freidoras de aceite, que pueden aguantar sin lavarse durante varias comidas, los air fryer deben ser limpiados después de cada uso. O al menos es recomendable hacerlo.

Según que cocines en ellas, limpiarlas puede resultar una tarea tediosa. Por ello, vamos a proponerte un truco en el que solo necesitarás un ingrediente para llevarlo a cabo. Sencillo y para todos, ¿quién no tiene esto en su casa?

Hablamos del limón. Ni más ni menos. Este cítrico, conocido por sus propiedades de limpieza, se convierte en el héroe de esta historia. La técnica es fácil de seguir: simplemente parte un limón por la mitad, frota y rocía la cubeta con la fruta. Luego, agrega un poco de jabón para platos y un poco de agua al recipiente.

Pasos simples

Enciende la air fryer y ajústala a 200 grados durante 5 minutos. Al retirar el recipiente, verás cómo las manchas que estaban pegadas se han desprendido, gracias a la combinación mágica de limón, jabón y agua, que ha lidiado eficazmente con la suciedad acumulada.

Para limpiar la rejilla, da la vuelta a la air fryer y utiliza un trapo húmedo con jabón para pasar entre las ranuras. Este proceso elimina gradualmente las manchas, dejando tu freidora de aire en un estado impecable, lista para cualquier desafío culinario.

Con este truco ya no tienes excusas para no tener tu air fryer en perfecto estado. Este electrodoméstico no solo simplifica y acelera la preparación de alimentos, sino que también ofrece una solución de limpieza sencilla y efectiva, utilizando productos que seguramente ya tienes en casa.