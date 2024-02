Critican la pasividad de la Gerencia del Hospital Insular ante las denuncias sindicales

La Asociación Sindical Autónoma de Canarias (Asaca) ha calificado de «pésima» la reunión mantenida ayer con el gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi), José Blanco, junto con parte del equipo directivo y el servicio jurídico para abordar las «irregularidades» denunciadas por la organización sindical en los servicios de Rehabilitación y de Cardiología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. «La reunión ha sido pésima porque, según la Gerencia, todo está bien, no han dado su brazo a torcer en nada, y el hecho de que se hallan ido trabajadores de los citados servicios lo achacan a la casualidad y no al mal funcionamiento de los mismos», señala Asaca al tiempo que critica la pasividad de la dirección gerente ante el conflicto laboral.

El pasado martes, LA PROVINCIA/DLP publicó la denuncia de Asaca pidiendo la dimisión de los jefes de los servicios de Rehabilitación y Cardiología del Insular, por una serie de irregularidades que han generado un fuerte malestar entre la plantilla de trabajadores. En el caso del Servicio de Rehabilitación, señalaron que en dos meses se han producido tres renuncias al puesto de trabajo «porque están muy disconformes con la gestión que realiza la jefa del área», y no se descartan nuevas bajas por la misma razón.

Días de libre disposición

Los trabajadores han expresado su malestar porque cuando solicitan sus días de libre disposición les obligan a reasignar ellos mismos una fecha a los pacientes para que acudan a consulta, lo cual no sólo aumenta su carga de trabajo cuando se reincorporen, sino que va más allá de sus competencias. «La respuesta de la empresa es que el protocolo respecto a los días de asuntos propios es que son los trabajadores los que deben decirle a admisión exactamente dónde se reubican esos pacientes, y que eso es lo normal, lo hacen así en todos los servicios y no van a cambiar ese protocolo».

En lo que respecta a Cardiología, el conflicto denunciado por Asaca se remonta a 2019, cuando cinco especialistas de la unidad demandaron ante los juzgados de lo social de la capital grancanaria al SCS por incumplir las obligaciones legales en riesgos laborales, tras agotar la vía administrativa contra el responsable del área, que sigue actualmente en el cargo. En aquel momento se puso de manifiesto un «grave deterioro» de las condiciones de trabajo desde 2016, cuando el facultativo fue nombrado jefe del servicio en funciones. Un desgaste que, según reza parte del texto de la demanda, se debía a la «actitud despótica y arbitraria del jefe de servicio, dirigida a amedrentar y a coaccionar a los facultativos y al personal sanitario que considera como no afines y sin atender a razonamiento alguno».

Sentencia

La Justicia no les dio la razón, pero desde la organización sindical garantizan que los problemas han ido a peor. «Tanto es así, que hay médicos que han visto suprimidas sus guardias por cuestiones de reorganización, pero en realidad lo que busca es aburrir al personal. También les quita consultas y los envía a otros centros de atención especializada», señalaban hace unos días fuentes sindicales. Una situación que ha derivado en la marcha de tres profesionales del servicio en cinco años, bajas laborales y peticiones de reducción de jornada.

«La respuesta a este problema en la reunión con el gerente fue la sentencia que han perdido los que denunciaron por acoso al jefe de servicio, aunque nosotros les hemos recordado que hay otra sentencia pendiente por la denuncia de la asignación de esa jefatura».

Falta de respuesta

Las dos horas de reunión mantenida ayer entre Asaca y la Gerencia del Chuimi se saldó sin ninguna respuesta al malestar de los trabajadores denunciado por la organización sindical. «La empresa considera que no hay nada que tengan que revisar ni que cambiar, porque los datos que ellos manejan del Servicio de Rehabilitación están dentro de lo normal, el servicio no es disfuncional. Aseguran que los gestores de los dos servicios son grandes profesionales y grandes personas, cuando nosotros no venimos a criticar a nadie, sino el trabajo que se hace, el descontento se muestra en los números, en todos los profesionales que se han ido de estos servicios».

El próximo paso que dará el sindicato es el de trasladar a los compañeros de los servicios implicados la información de la reunión y de la postura de la Dirección Gerencia y de la asesoría jurídica Chuimi ante los problemas denunciados. «Es importante que nuestros compañeros sepan el resultado de esta reunión para decidir cómo proceder y cómo continuar en sus reivindicaciones, porque obviamente la presión tendrá que ir en aumento, si no se corrigen las situaciones que nosotros entendemos que no están bien gestionadas».