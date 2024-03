El acceso a Veterinaria, la asignatura pendiente de Montaña Cardones

Los accesos a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto peatonal como por vehículos, han traído de cabeza durante años por sus malas condiciones a los diferentes equipos decanales, alumnado y profesionales. Son muchos los baches, tanto físicos como administrativos, a los que se han venido enfrentando desde hace más de una década para solucionar el problema. En el último año la ULPGC ha invertido unos 400.000 euros para realizar las obras de mejora en los tramos que le competen, pero la mayor parte del sendero peatonal es de titularidad del Cabildo de Gran Canaria y del Consejo Insular de Aguas, y un buen tramo de la carretera por donde transitan los vehículos, es de la Corporación Insular. Todo ello se traduce en que, a pesar del esfuerzo desarrollado por la Universidad, la entrada y salida del Campus de Montaña Cardones, en Arucas, sigue siendo en ciertas zonas una especie de yincana donde los obstáculos se recrudecen en días de lluvia o viento.

Analizamos con las distintas partes implicadas la situación actual, qué se ha hecho, qué queda por hacer y cuándo se prevé superar esta «asignatura pendiente».

Situación

Hay dos frentes abiertos. Por un lado, el único camino peatonal que conecta la Facultad con las paradas de guaguas, en la GC-2, por el que deben transitar cada día más de un centenar de alumnos y alumnas, además de personal docente y PAS, está sin asfaltar y no está sometido a ningún tipo de mantenimiento ni de limpieza, lleno de piedras sueltas, invadido por la vegetación que crece de forma indiscriminada, y ubicado además en un barranco que sirve de canal para las correntías durante las lluvias y con poca iluminación, lo que eleva aún más el riesgo de caídas y otros peligros para quienes salen de noche de las aulas. Además, tiene una escalera de caracol de metal oxidada y resbaladiza por la humedad de la zona. En lo que respecta a este sendero, el tramo que pertenece a la ULPGC, en torno a una cuarta parte del mismo, la más cercana al Campus, ya fue asfaltado el pasado año y está en condiciones óptimas. Pero el resto, hasta las paradas de guagua, desde el acceso que une la escalera de caracol y el paso de la vaguada del barranco, no se ha hecho nada. El segundo frente es la carretera por la que se accede al campus mediante vehículos, parte que siempre que llueve sufre escorrentías y se generan problemas porque se llena de tierra, barro, piedras... En este sentido, la ULPGC inició en febrero las obras para arreglar el talud que bordea una parte de la Facultad de Veterinaria, queda pendiente el tramo de la carretera que compete al Cabildo.

Decanato

«La parte del sendero que correspondía a la Universidad ya está realizada y las obras del funcionamiento del talud dentro del campus universitario ya comenzaron y tienen previsto finalizar en un mes. Sin embargo, la parte del sendero que depende del Cabildo Insular y del Consejo Insular de Aguas no se ha acondicionado y no tenemos ninguna información sobre si se va a realizar o no», indicó el decano de Veterinaria, Miguel Batista. Respecto a la parte de la carretera que depende del Cabildo, que hay que acondicionar para una mayor seguridad de los usuarios, «aparentemente se están dando los primeros pasos, pero tampoco sabemos cuándo comenzarán las obras». Batista insiste en la necesidad de acondicionar ambos accesos para garantizar la seguridad de sus usuarios. «En la parte del sendero que está pendiente de su remodelación y limpieza no se ha hecho absolutamente nada. Es necesario el acondicionamiento del camino y la eliminación de una escalera de caracol, que ahora mismo es peligrosa para los usuarios, y de hecho desaconsejamos su uso con lo cual los estudiantes tienen que hacer un trayecto más largo, tanto si van a coger el transporte público en la autovía como si van a hacer prácticas en el albergue insular de animales, porque no está en condiciones». El decano valora el hecho de que ya se estén dando pasos para el arreglo de la carretera por parte de la Corporación insular, «pero no entiendo lo que pasa con el sendero que, aparentemente, llevaría menos complicaciones, por lo menos su acondicionamiento y no se ha hecho absolutamente nada».

Alumnado

La Delegación de Estudiantes de Veterinaria lamenta la falta de información sobre un problema cuya solución definitiva lleva años de demora. «La Universidad ha acelerado los trabajos para solucionar la parte que les compete, de hecho, antes de finalizar 2023 arreglaron su tramo del sendero, acondicionando la entrada con cemento, pero la mayor parte depende del Cabildo y sigue igual. El problema es que tenemos un desconocimiento total de la situación, no sabemos si el Cabildo se plantea el arreglo. Hace unas semanas la valla que separaba la entrada de la Facultad con la Escuela de Capacitación Agraria estaba invadiendo la carretera y la retiraron, pero no se sabe que van a hacer con esa valla, si van a limpiar la vegetación también, o si solo van a cambiar el vallado». Por este motivo, los representantes del alumnado reclaman una reunión con el equipo de gobierno de la ULPGC en la que estén presentes los representantes del Cabildo y el Consejo Insular de Aguas para conocer si se va a llevar a cabo y cuándo el acondicionamiento de los accesos al Campus.

Gerencia

El gerente de la ULPGC, Roberto Moreno, ha dado a conocer todas las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo en el Campus de Montaña Cardones. Además, de arreglar el tramo peatonal de titularidad de la Universidad, el 14 de febrero iniciaron las obras, de acondicionamiento y estabilización de talud en la Facultad de Veterinaria que incluyen la retirada de una malla existente y el saneado manual del mismo, actuación financiada con fondos del Ministerio de Universidades. «Una vez saneado se proyectará hormigón a presión, en dos fases, con una malla de triple torsión en el medio, al pie del talud se ejecutarán unos gaviones y, así mismo, se proyecta la ejecución de una cuneta en la coronación. Todo ello para evitar los perjuicios que causa el agua de escorrentías, que suelen interrumpir el tráfico y el acceso peatonal en una zona amplia y crucial del Campus cuando se producen». Moreno también informó que se ha autorizado al Cabildo para acometer lo necesario para mejorar el acceso por carretera a la Facultad de Veterinaria, además de facilitarles los planos del proyecto de rampa para sustituir la escalera de caracol.

Cabildo

Por parte de la Corporación insular, el equipo técnico asegura que siguen a la espera de que la ULPGC les mande el proyecto de lo que quieren hacer en el sendero para autorizarlo. «Se acordó que la ULPGC presentaba el proyecto de un camino asfaltado que va junto a la GC-2 y que nosotros los autorizábamos. También necesitan un permiso del Consejo Insular de Aguas porque parte del camino va por un barranco», y apuntan que, de momento, no les ha llegado el proyecto. «Por nuestra parte no hay ningún problema si el proyecto recoge lo que se acordó hace meses».