¿El ayuno intermitente puede incrementar el riesgo de mortalidad?

Un método dietético que divide a los expertos

A pesar de que el ayuno intermitente se ha convertido en los últimos años en una corriente dietética para bajar de peso, aún no existe consenso entre los propios profesionales sobre sus beneficios. ¿Por qué? El doctor Julián Tamayo es contundente al respecto. «El debate sigue abierto y las investigaciones continúan porque a veces los estudios no valoran la calidad de los alimentos que se consumen. Este es un aspecto que se debe tener muy en cuenta a la hora de homogeneizar los resultados», explica el profesional del Hospital Perpetuo Socorro. «Ya las asociaciones empiezan a decir que esta práctica, que más que una dieta es un estilo de vida, tiene buenas consecuencias en quienes la pueden seguir. Lo que ocurre es que no es apta para todo el mundo», advierte. De hecho, los pacientes que consumen medicamentos para disminuir los niveles de glucosa, por ejemplo, siempre deben seguir esta pauta bajo la supervisión de un profesional. «Si hablamos de pérdida de peso, sabemos que los resultados que ofrece no son superiores a los que aportan otras dietas hipocalóricas convencionales, pero para controlar algunas patologías digestivas, los pacientes perciben una mejoría cuando se permite un reposo al final del día. Sin embargo, todavía se están haciendo muchos estudios», concluye el sanitario. | Y. M.