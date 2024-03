Nuevo examen para los conductores de motos de 125

El Real Decreto 818/2009, publicado el 8 de mayo y actualizado por última vez el 25 de febrero de 2021, establece las condiciones para la conducción de motocicletas. Según esta normativa, aquellos que posean una licencia de clase B (para automóviles) con al menos tres años de antigüedad, están autorizados para conducir motocicletas permitidas por la licencia de clase A1 dentro del país.

La licencia A1, o la clase B con las condiciones mencionadas anteriormente (que se equiparan automáticamente), permiten la conducción de motocicletas eléctricas homologadas de 45 o 125 cm3, con una capacidad de carga máxima de 150 kilogramos y un motor eléctrico que no desarrolle más de 11 kW (14,75 CV). En otras palabras, con esta licencia, la legislación permite el uso de scooters eléctricos y motocicletas eléctricas de 125 cm3, siempre y cuando no excedan la potencia mencionada. La edad mínima para obtener esta licencia es de 16 años.

El curso de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto implementar antes de que termine el año el curso obligatorio para conductores con licencia B que deseen manejar motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Así lo ha anunciado el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien ha afirmado que ya se está trabajando en su implementación y espera que esté en vigor antes de que finalice el año.

Navarro ha confirmado que esta medida no será retroactiva, lo que significa que solo se aplicará a los nuevos conductores. Esto implica que aquellos que ya hayan conducido una motocicleta con su licencia B podrán seguir haciéndolo sin necesidad de realizar el curso obligatorio.

Medida de movilidad

Navarro ha respaldado la implementación de un curso obligatorio, similar al que ya existe en Francia, y ha argumentado que permitir a aquellos con tres años de experiencia en la licencia tipo B conducir motocicletas de hasta 125 cc, como ocurre actualmente, es "una medida de movilidad, pero no necesariamente de seguridad vial". Originalmente concebida para alentar a los conductores en las áreas urbanas a cambiar del automóvil al scooter.

No obstante, Navarro ha señalado que varios ayuntamientos han pedido a la DGT establecer un "curso mínimo" para aquellos que deseen manejar una moto de 125 cc con la licencia B, de modo que antes de hacerlo tengan algún conocimiento sobre su manejo.

Pasos para sacarse el carnet de moto de 125

Aquí tienes los pasos necesarios para obtener el permiso de conducir de motocicleta de categoría A1, así como algunas sugerencias para tener éxito en tu examen de tráfico. El carnet A1 te habilita para conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 15 caballos.

Para obtener este permiso, deberás superar varias pruebas:

Examen teórico común: Este examen abarca conocimientos generales sobre seguridad vial, señales de tráfico, normativas, mecánica y primeros auxilios. Es importante tener en cuenta que la sección de primeros auxilios es cada vez más relevante, ya que es crucial saber cómo actuar en caso de accidente para poder asistir a un herido correctamente.

Examen teórico específico: En esta prueba, las preguntas están centradas exclusivamente en el mundo de las motocicletas. También es de tipo test.

Examen práctico en circuito cerrado: Esta parte implica superar una serie de obstáculos, que pueden incluir zigzaguear entre conos a baja velocidad, circular sobre una barra estrecha, sortear obstáculos y realizar frenados controlados y de emergencia.

Prueba práctica en vías públicas: Aquí deberás enfrentarte a situaciones reales de conducción en las calles de tu ciudad, demostrando tus habilidades para circular de manera segura y cumpliendo con las normativas de tráfico.

Para tener éxito en el examen práctico, es crucial practicar y familiarizarse con cada uno de los obstáculos y maniobras que se requerirán. Recuerda que la práctica constante es fundamental para adquirir la destreza necesaria para superar estas pruebas.

En resumen, obtener el carnet A1 requiere preparación tanto teórica como práctica, así como un compromiso con la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tráfico.

Otras formas de obtener el permiso A1

Es posible que ya tengas el permiso B, es decir, el carnet de coche. Entonces, si quieres también el carnet A1 tan sólo tendrás que realizar el examen teórico de moto. No tienes que hacer la prueba general. Y si tienes el carnet de coche durante más de tres años podrás conducir libremente motocicletas de 125 centímetros cúbicos y ciclomotores. No tendrás que realizar ninguna prueba.

Lo cierto es que se está notando un incremento de conductores de coche que están optando por pilotar una moto de 125. Es bastante lógico si tenemos en cuenta los múltiples atascos que se dan día sí día también en prácticamente todas las ciudades, ya sean de gran tamaño o de pequeño.

Si después de sacarte el carnet A1, quieres acceder a motos de mayor cilindrada, es decir tener tu permiso A2, sólo tendrás que tener dos años de experiencia.