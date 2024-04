Loreto Gómez: «El mayor peligro de Nolotil es consumirlo sin receta»

Nolotil es el medicamento de marca que más se consume en España, donde se comercializa desde hace décadas. Según su prospecto, está indicado para aliviar el dolor moderado e intenso y tratar los cuadros de fiebre alta cuando fracasan otras alternativas. Sin embargo, en los últimos años, el fármaco ha estado en el punto de mira por las reacciones adversas que han sufrido algunos usuarios. Ahora, se ha reavivado la polémica. Y es que el pasado febrero, el Defensor del Paciente denunció en la Fiscalía de la Audiencia Nacional efectos adversos asociados a su principio activo –metamizol–, lo que ha llevado al órgano a tramitar diligencias preprocesales.

«Esta controversia lleva arrastrándose desde hace tiempo, y desde siempre, en la ficha técnica del producto y en el prospecto ha figurado el riesgo de sufrir agranulocitosis. Tenemos que acostumbrarnos a consumir los medicamentos solo cuando los recete un médico, ya que lo más peligroso es automedicarse», apostilla Loreto Gómez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (COF).

La agranulocitosis es una afección grave que se caracteriza por una disminución drástica del número de granulocitos –un tipo de glóbulos blancos–, una condición que predispone a los aquejados a sufrir infecciones y que puede causar la muerte. «Al parecer, genéticamente, los ciudadanos de ascendencia anglosajona y del norte de Europa tienen una mayor tendencia a experimentar este efecto secundario. Las últimas denuncias por el fallecimiento de algunos ciudadanos extranjeros han obligado a hacer una nueva revisión», señala la profesional.

Responsabilidades

Desde febrero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional comenzó a analizar las responsabilidades derivadas de los efectos adversos del fármaco en estos grupos poblacionales, tanto en el ámbito penal como en el contencioso-administrativo. Además, a finales de 2023, la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) – que representa a víctimas británicas– emprendió acciones contra el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) por los daños que provocó Nolotil a algunos pacientes.

Unos años atrás, en 2018, se produjo una situación similar. Fue entonces cuando la Aemps recomendó a los sanitarios no emplear medicamentos con metamizol entre la población flotante. «Ese año, la Aemps concluyó que para la población española el riesgo era muy bajo», anota Gómez, que además recuerda que este medicamento siempre ha estado sujeto a prescripción médica. «El problema es que en España hemos sido muy laxos durante mucho tiempo con las recetas», valora.

No obstante, ese mismo ejercicio anual, las autoridades sanitarias establecieron la obligatoriedad de presentar receta médica para poder dispensarlo en las farmacias. Además, acordaron que el tratamiento no debe prolongarse más allá de una semana. «Cuando las circunstancias requieran una mayor duración, es necesario realizar revisiones hematológicas para valorar la fórmula leucocitaria. Esto se ratificó en una nueva revisión realizada en 2023», informa la responsable de la citada institución colegial.

Para garantizar una mayor seguridad, la farmacéutica destaca la importancia de someter a los pacientes a una anamnesis, una entrevista previa que permite analizar si sus condiciones pueden derivar en un mayor riesgo a sufrir efectos adversos con el consumo de metamizol. Ahora bien, además de los pacientes británicos y del norte de Europa, ¿existen otros perfiles que puedan ser más propensos a padecer estos daños? La presidenta provincial del COF es contundente al respecto. «Hay que tener mucho cuidado con las personas mayores y con los pacientes inmunodeprimidos, ya que tienen más debilitado el organismo. En cualquier caso, es muy importante el seguimiento y que los pacientes comuniquen a su médico los efectos secundarios que padezcan para que valore si es necesario suspender el tratamiento», advierte.

Desde la agrupación colegial recuerdan que los fármacos que avala la Aemps cumplen con el perfil de seguridad. Además, garantizan que no tienen constancia de que se hayan registrado efectos adversos graves por el consumo de Nolotil en Canarias. «En realidad no ha habido nuevos hallazgos que lleven a prohibir la venta del producto y no debemos estar alarmados. Lo que hay que tener muy claro es que este medicamento solo se puede consumir cuando lo recete un médico», recalca Loreto Gómez.

Concienciar a la población Nolotil se dispensa con receta médica en las farmacias españolas y se presenta en pastillas, supositorios pediátricos y ampollas orales e inyectables. Sin embargo, la venta de metamizol –el principio activo de este fármaco– está prohibida en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Australia, Suecia, Dinamarca, Irlanda o la India. «Hay que hacer un esfuerzo para concienciar a la población sobre los peligros que entraña el hecho de automedicarse. Los medicamentos no son cosas banales, y si están sujetos a prescripción médica, no debemos aprovechar la receta de otra persona para consumirlos por cuenta propia», advierte Loreto Gómez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (COF). «El efecto secundario más frecuente que puede provocar Nolotil es una disminución de la presión arterial. Muchas personas que tienen la tensión alta lo han utilizado sin consultar a su médico, pero estas acciones son un disparate», remarca la profesional. | Y. M.

