Nuevo 'Top in Spain' en Matemáticas de una alumna del Colegio Hispano Inglés

Los exámenes IGCSE -International General Certificate of Secondary Education- son las pruebas oficiales de educación secundaria británica que anualmente convoca la Universidad de Cambridge en las que participan más de 10.000 centros educativos británicos e internacionales de todo el mundo. En esta ocasión el máximo reconocimiento en territorio nacional en la materia de Matemáticas Internacionales “Top in Spain“ ha recaído sobre la alumna canaria que estudia en el Colegio Hispano Inglés de Las Palmas, Natalia Menéndez Pérez, quién ha sacado la máxima calificación posible entre todos los alumnos presentados en los más de 130 colegios británicos establecidos en España.

Natalia Menéndez

Natalia Menéndez Pérez, antes de cumplir los 2 años, ingresó en el Colegio Hispano Inglés de Las Palmas, donde ha desarrollado toda su formación de nursery, infantil, primaria, secundaria y bachillerato combinando un sistema de doble currículo en español e inglés. Actualmente está cursando 2º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias de la Salud. Tiene gran interés por las asignaturas científicas, en particular por Matemáticas y Química, las cuáles define especialmente esta última como una fuente de conocimientos fascinantes.

El reciente reconocimiento que le ha otorgado la Universidad de Cambridge, en la materia de Matemáticas Internacionales, sin duda le ha dado un impulso y una motivación adicional. Natalia se enfrenta en los próximos meses a los desafíos de los exámenes de la Selectividad EBAU y a la elección de su futuro académico. Aunque no ha decidido todavía por cuál universidad decantarse, tiene muy claro que estudiará la carrera de Medicina. Su pasión por salvar vidas y el amplio abanico de especialidades que ofrece son factores determinantes en su elección.

Quinta alumna que consigue tan alto galardón

Esta es la quinta vez que una alumna del CHI, Colegio Hispano Inglés, obtiene la máxima calificación nacional “Top in Spain” en la materia de Matemáticas Internacionales.

La primera vez en 2015 fue obtenido por la alumna Laura Herrera Sirera, la segunda en 2017 por Elena Gómez Ochoa, la tercera vez en 2018 por Claudia García Mendoza, la cuarta vez en 2019 por Maialen Martín Abad, y en esta última convocatoria de 2023 ya cerrada, el galardón fue obtenido por Natalia Menéndez Pérez. Asimismo señalar que Cambridge International Education ha premiado a lo largo de la trayectoria de esta institución a más de quince alumnos del Colegio Hispano Inglés de Las Palmas: Alejandro Rutllán, Pedro Pablo Llarena, Sofía Esteban, Pablo González, María Toro, Raquel Alemán, Junho Chang, Carlos Rutllán, Alberto Alemán, Daniela Lang-Lenton, Patricia Carretero, Anitza Lorente, Pau Blanch, Carmen Ocón y Regina Sánchez.

Todos ellos con reconocimientos otorgados por parte del tribunal examinador de Cambridge, como alumnos mejores de España, al haber obtenido las máximas calificaciones en territorio nacional, Cambridge Top in Spain, en las diferentes asignaturas de English, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Economics, Geography, History, Computing and Enterprise. Cambridge IGCSE -International General Certificate of Secondary Education- es la calificación internacional más popular del mundo para estudiantes de secundaria y sus acreditaciones son aceptadas por las principales universidades y empleadores de todo el mundo, siendo un pasaporte internacional para la progresión y el éxito en el mundo académico y en el profesional de las grandes empresas.

Doble titulación oficial según ambos sistemas educativos, español y británico En el centro en el que estudia Natalia, el Colegio Hispano Inglés de Las Palmas, todos los alumnos siguen el sistema educativo británico, además del español de forma integrada, con unas exigencias y expectativas altas en lo que a rendimiento académico se refiere, ya que todos los alumnos deben obtener tanto las titulaciones oficiales del sistema británico, como las del español superando la Selectividad EBAU, lo cual conlleva mucha disciplina, dedicación y esfuerzo por parte de los alumnos, pero con la satisfacción y recompensa final de obtener una doble titulación española y británica y tener un futuro académico y profesional despejado y prometedor. Además del español y el inglés como lenguas vehiculares, este centro aborda desde edades muy tempranas enseñanzas de los idiomas alemán y chino mandarín, por lo que los estudiantes en su trayectoria a lo largo de su escolaridad en el colegio, sin apenas darse cuenta, finalizan sus estudios dominando cuatro lenguas: español, inglés, alemán y chino mandarín, objetivo real y constatable que muy pocos centros educativos logran en España.