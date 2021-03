Los agentes de la Policía Local de Pontevedra no tienen registros ni recuerdos de algo igual. Récord de multas e infracciones detectadas tras dar el alto a un vehículo este domingo en la ciudad del Lérez: un total de 14 denuncias de diversa índole.

Los hechos se produjeron cuando los agentes detectaron a este vehículo Audi A3 y le dieron el alto y allí comenzó el festival de sanciones. La primera fue porque el conductor tenía en vigor una pérdida del carné sin haber realizado el curso para recuperarlos. La segunda por intentar dar datos falsos sobre su identidad al facilitar inicialmente el DNI de un hermano suyo. Los agentes, finalmente pudieron identificar fehacientemente al conductor por un viejo carné de conducir caducado y su tarjeta sanitaria en la que constaba su identidad, tal y como acabó reconociendo a los policías.

Y mientras esto ocurría, los policías continuaron detectando infracciones. Otra denuncia más se le impuso tras dar positivo en drogas. Y no en una, sino en varias: THC, cocaína y opiáceos. Además, también tenía la ITV sin pasar desde 2012 y los dos neumáticos delanteros en mal estado (otras tres denuncias más). Se le impuso una denuncia más por tener una rueda de repuesto "tipo galleta" que compromete la seguridad vial.

Además, los agentes impusieron otras dos sanciones a los dos ocupantes del vehículo (no eran convivientes) por no llevar puesta la mascarilla y 1 denuncia más por estar en posesión de una pequeña cantidad de marihuana. Por último, los dos ocupantes del turismo fueron también sancionados con sendas denuncias cada uno por portar armas no permitidas como dos defensas artesanales y dos cuchillos.

El vehículo quedó inmovilizado en el depósito municipal por el positivo en drogas y por considerar la Policía que estaba en un estado que suponía un peligro para la seguridad vial.