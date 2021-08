La atropella en un paso de peatones se de a la fuga: busca testigos

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 28 de julio sobre las 19:00 horas en un paso de peatones en la puerta principal de la Iglesia Cristo de la Paz de Sant Joan y junto a una heladería en la calle Mayor de este término municipal. La denuncia solo especifica que el coche fue un BMW de color azul eléctrico, del que la víctima no pudo tomar la matrícula, dado que se encontraba en estado de shock por lo sucedido. El coche estaba aparcado sobre la acera y salió marcha atrás a fuerte velocidad, atrapando a la mujer que dio varios golpes en la luna trasera para avisar al conductor, mientras decía «para, para, que me estás atropellando». Según ha explicado, «si me llega a pasar por encima, estaría muerta». Finalmente el coche huyó del lugar, sin pararse a interesarse por el estado de la mujer a la que acababa de atropellar. La víctima ha resultado con fracturas en las costillas y numerosas contusiones como consecuencia del impacto.

«Como me vieron levantarme, creo que las personas que lo vieron debieron pensar que estaba bien y que no debió ocurrir nada», explicó, pero «lo cierto es que estaba en shock por lo que acababa de ocurrir». Por esto motivo ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de identificar al conductor y que responda ante la Justicia de lo que ha hecho. Además de aportar los datos del coche, también ha identificado al conductor como un hombre de unos 30 años, camiseta de tirantes, piel morena, pelo negro y corto que iba acompañado de un copiloto, del que no ha podido aportar más datos.

Dada la cantidad de personas que estaban en la terraza y que presenciaron el accidente, espera que alguno de ellos pueda aportar más datos que permitan identificar al conductor, ya que en la zona del atropello no había cámaras de seguridad. La denuncia se ha presentado ante el juzgado de Instrucción número uno de Alicante.