Un vecino se queja de la imposibilidad de pegar ojo debido a la celebración de fiestas nocturnas en el aparcamiento del colegio Almas, en El Salobre, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. “Esto es inaguantable. Fiestas de 02.00 a 07.00 de la madrugada en los aparcamientos del colegio Almas, entre Lomo la Presa y Lomo los Azules”, ha escrito en sus redes sociales Manuel Encinoso Quintana para denunciar la presencia de numerosos vehículos en esa zona. “Una caravana de coches en una carretera que está totalmente colapsada”, detalla.

“Llevan todo el verano organizando una fiesta y ahora tres días seguidos”, denuncia el afectado, "en la carretera entre Calderín y el aparcamiento del colegio Almas. Se celebran fiestas todas las noches hasta las 7 de la mañana”.

"Estamos cansados de llamar a la Policía Local, porque la Nacional dice que no es competencia de ellos. Esto ya es el desmadre", comenta. En su opinión, "lo más triste de todo es que familias con negocios de restauración tengan que limitar el aforo, hayan puesto todas las medidas necesarias, parques infantiles cerrados... y, sin embargo, aquí no hay limitaciones ninguna. Ni de espacio ni de aforo. Y me juego, que no hay mascarillas, por supuesto. Con este tipo de historias no vamos a poder avanzar", lamenta.

Entiende que "mucha gente quiere salir", pero "aunque no tengamos esta situación [en referencia a la covid] esto es insoportable", concluye.