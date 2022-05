Continúan las investigaciones para aclarar los detalles de la muerte de Esther López el pasado mes de enero. Y uno de las indagaciones es descubrir cuál fue el itinerario de Óscar, el principal sospechoso de la desaparición de la joven y qué hizo con su coche esta noche.

Guillermo Ruiz Blay, abogado de la familia de joven de Traspinedo, ha declarado a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León que "si este señor ha tocado la centralita y él dice que no sabe nada de mecánica, y que no hay nadie a su alrededor que sepa nada de mecánica, hay alguien que tiene una máquina de diagnosis. Alguien le ha ayudado a hacer esto”, confiesa.

Según Guillermo, que ejerce la defensa de la acusación particular representada en la familia de Esther López, “tú no vas a un taller y le dices al mecánico: “Vengo a que me pases la máquina y me borres los datos de las averías y de paso me dupliques la llave. En duplicar la llave nadie puede preguntarte el porqué, pero lo de pasarte la máquina para borrar datos…”", afirma el letrado.

El letrado concluye asegura que el objetivo final pasa por "borrar la huella informática del coche". Por lo que "deduce" que hay una tercera persona implicada en el borrado de estos datos. "A nosotros nos gustaría que esta persona entendiera que es testigo de los hechos ahora mismo. Si no colabora, la Policía podría entender que su papel ha sido otro", concluye.

"Esos silencios no son neutros"

El abogado acudió también al programa de La Sexta 'Más Vale Tarde', donde reconoció que "El padre de Esther tenía un disgusto grande". Sobre la declaración de Óscar señala que "lo que no ha cambiado un punto es la posición": "Sigue siendo el principal investigado y el hecho de que no se hayan adoptado esas medidas no reducen en nada su papel y su responsabilidad".

"Vamos a pelear entre pruebas directas e indicios", pero incide en que "los indicios son suficientes para condenar a una persona" y recuerda que existen muchas pruebas tecnológicas que ubican al investigado en "el mismo tiempo y lugar en el que suceden los hechos que acaban con la muerte de Esther", remarca.

Además señala que los "silencios" de Óscar en su declaración "no son neutros", sino que "los tenemos que interpretar". Además, el abogado insiste en que en el caso "los indicios son cuestiones tecnológicos de difícil discusión" y, después de que Óscar haya denunciado acoso mediático y reclamado que se respete su presunción de inocencia, añade: "Está en su mano explicarlo y reforzar esa presunción de inocencia que él exige para sí mismo".