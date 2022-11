La madre de Olivia se enfrentará a la prisión permanente, creen los expertos

Noemí Martínez Largo será, tras Silvia Acebal, la mujer que mató de 53 puñaladas a su hijo recién nacido en Nuevo Roces, la segunda madre que se enfrentará a la pena de prisión permanente revisable. Así lo creen los expertos en Derecho Penal consultados por LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica que dan por sentado que la mujer de 49 años tendrá que lidiar con la máxima condena prevista por las leyes españolas. Es decir, 25 años de cárcel asegurados si se la condena y luego a esperar. Martínez Largo dio un cóctel letal de fármacos a la pequeña. Eso, a juicio de los especialistas, hará que sea juzgada por asesinato con los agravantes de haber acabado con la vida de una menor de 16 años que además era su hija. Estos mismos expertos ven, a falta de los análisis psiquiátricos correspondientes, que la mujer pueda esgrimir algún tipo de trastorno metal para eludir la cárcel o para que su condena sea de menos años.

"Si fuera la acusación particular pediría la prisión permanente revisable y si fuera la defensa me prepararía para que me la pidiera. Entiendo que la Fiscalía hará lo mismo". Quien habla es el abogado Javier Menéndez Barbón, que fue el letrado que tuvo que defender en mayo del año pasado a Silvia Acebal, la penúltima parricida de la crónica negra gijonesa. "Son crímenes semejantes en el sentido de quien es la víctima y la causante de su muerte, pero las circunstancias son diferentes", explica el letrado en referencia a la psicopatía que le fue detectada a la que fue su clienta, la primera mujer a la que se condenó con la máxima pena en mayo del año pasado. Cometió el delito cuando tenía 27 años, en agosto de 2019.

"Las circunstancias son diferentes, pero es que en 25 años no vi un caso como el de Silvia. Nadie reacciona así como ella, sin motivación. El caso de Olivia me recuerda más al de Anna y Olivia, las niñas de Tenerife, porque parece que la motivación viene por el cambio que hubo en la custodia", analiza Menéndez Barbón. "Todo indica a que actuó por venganza contra el padre y por ese malentendido que sucede muchas veces de creer que los hijos son un objeto de tu propiedad. Desde el punto de vista de la defensa, el único atenuante es que se demuestre que tenía sus capacidades alteradas", relata.

Javier Fernández Teruelo es catedrático en Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho. Considera que Noemí Martínez Largo se enfrentará a la prisión permanente revisable y que será juzgada por haber perpetrado un asesinato a un menor de 16. "A la niña se la mata dándole un veneno, entiendo esto como que veneno es todo aquello que se le da a alguien para darle muerte", argumenta. "Dar veneno a una persona es alevosía y eso convierte un homicidio es un asesinato", argumenta. "Hay un asesinato agravado, que es a un menor de 16 años. Eso es pena de prisión permanente revisable", indica. Fernández Teruelo ve muy complicado que pueda haber un atenuante. "Tiene que haber un análisis forense, pero eximentes son muy infrecuentes. Que anulen la condena hay poquísimos casos, así que muy seguramente se enfrentará a 25 años", finaliza.

Javier Bernal es profesor de Derecho Penal con 30 años de ejercicio. Piensa como sus compañeros. "Será procesada por asesinato y se enfrentará a la pena máxima", opina. También ve muy complicado que pueda haber una clase atenuante. "Los informes psiquiátricos que se hagan serán claves, pero es muy complicado que padezca un trastorno que aboliera su capacidad individual", sentencia.