Ian Clifford, un empleado de IBM, ha presentado una demanda contra la empresa alegando discriminación por discapacidad. Clifford afirma que, durante sus 15 años de baja por enfermedad, no se le ha aumentado el salario, lo que considera una falta de generosidad por parte del plan de salud de IBM, ya que su sueldo se ha visto afectado por la inflación a lo largo del tiempo.

En 2008, Clifford solicitó la baja y en 2013 presentó una queja ante la empresa. En ese momento, IBM acordó incluirlo en un plan de discapacidad que le garantizaba empleo y un salario equivalente al 75% de sus ganancias anuales hasta su recuperación, jubilación o fallecimiento. Aunque su salario inicial era de 82.000 euros, el 75% se tradujo en 61.500 euros anuales.

A pesar de su acuerdo inicial de no presentar más quejas, Clifford decidió acudir a un tribunal laboral acusando a IBM de discriminación por discapacidad. Sin embargo, el juez desestimó su reclamación, argumentando que había recibido un beneficio sustancial y un trato favorable por parte de la empresa.

El juez señaló que la diferencia en los aumentos salariales entre empleados activos y aquellos en situación de inactividad no constituía discriminación basada en la discapacidad. El hecho de que el plan no fuera más generoso no implicaba discriminación, ya que solo los empleados discapacitados podían beneficiarse de él.

El abogado concluyó que la afirmación de que la falta de aumento salarial constituyera discriminación por discapacidad no era sostenible, ya que el plan seguía siendo un beneficio importante incluso si su valor disminuía con el tiempo.

Este caso plantea importantes cuestiones sobre la igualdad salarial y los derechos de los empleados durante períodos de enfermedad, y podría tener implicaciones para futuros casos de discriminación basada en la discapacidad en el ámbito laboral.