Una mujer de 28 años ha sido arrestada esta madrugada como presunta autora de la muerte a cuchilladas de su compañero sentimental, de 54 años, en el estudio que compartían en el centro de la localidad de Alcàsser (Valencia). Ha sido la propia homicida quien ha telefoneado al teléfono de emergencias 112 para alertar de que su pareja estaba sangrando, aunque sin reconocerse hasta el momento como autora de las heridas por arma blanca que presentaba.

La llamada se ha recibido a las tres de la madrugada y hasta el lugar han acudido varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alcàsser, así como una ambulancia del SAMU, cuyos sanitarios han comprobado que el hombre, de 54 años y nacionalidad española, ya estaba muerto.

Al parecer, el homicidio se habría producido durante una discusión de la pareja, la cual ya había protagonizado otros altercados, aunque sin constar denuncias entre ellos previas. El cuerpo sin vida del hombre se encontraba tendido en la cocina sobre un charco de sangre.

El crimen se ha producido en el número tres de la plaza del Castell, junto al ayuntamiento de Alcàsser, en una casa antigua en la que residen de alquiler hasta cuatro personas en distintos habitáculos separados con su correspondiente puerta, como pequeños estudios con cama y cocina.

"Yo estaba dormido y no he escuchado nada, solo el follón de la policía y la ambulancia, y como entraba y salía gente", explica Joaquín, residente en este mismo edificio en la planta baja. La víctima y su pareja, 26 años más jovem, vivían en el piso superior y otro inquilino, que supuestamente no estaba en el inmueble cuando se produjo el crimen, también vive en una de las habitaciones de la planta inferior.

Sobre las tres de la madrugada el teléfono de emergencias 112 ha recibido la llamada de la mujer quien, muy alterada y medio aturdida, ha pedido ayuda porque su pareja estaba sangrando, pero sin dar explicaciones concretas de lo ocurrido y con un relato muy confuso, como si se encontrara bajo los efectos de algún tipo de sustancia estupefaciente o producto del alcohol.

Cuando la Policía Local de Alcàsser y la Guardia Civil de Picassent han llegado al lugar, el hombre ya estaba muerto y presentaba lesiones por arma blanca en el pecho. A la espera de que se le realice la autopsia, la víctima presentaba al menos una cuchillada visible, pero no se descarta que tenga más heridas.

Tras interrogar a la mujer y reclamente del servicio, quien ha dado hasta tres versiones distintas de lo ocurrido, la Guardia Civil ha procedido a su detención como presunta autora del homicidio de su pareja. En el inmueble ha sido localizada el arma empleada, un cuchillo de cocina.

El Juzgado de Instrucción número tres de Picassent, en funciones de guardia, ha autorizado el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde se le realizará la pertinente autopsia.