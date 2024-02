Asaltan la casa de un empresario tras maniatar y patear a su asistenta en Zaragoza

Los amigos de lo ajeno, por norma general, se cercioran de las horas en que se encuentran vacías las viviendas en las que fijan sus miras. Pero no sucedió así el pasado viernes en un piso de la calle Fernando El Católico de Zaragoza. Marcaba el reloj las 13.00 horas cuando dos individuos se colaron en la vivienda de un empresario zaragozano de 92 años tras llamar al timbre y pasar a su interior cuando les abrió la puerta la cuidadora del propietario de la casa. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, del Grupo Prensa Ibérica, los asaltantes se llevaron un sobre con dinero que el jubilado no pudo cuantificar y, para ello, no dudaron en retener a la cuidadora. Tanto es así que le amordazaron y le ataron de pies y manos con los cables del cargador de un móvil no sin antes golpearle la cabeza contra el suelo en reiteradas ocasiones. Sangró por el oído y le propinaron varias patadas en las costillas.

Los atracadores no estuvieron mucho tiempo en el domicilio, pero fue suficiente como para revolver los cajones de diferentes estancias del piso en busca de su botín. Mientras uno de ellos se encargó de retener a la empleada del hogar al sujetarle la cabeza y golpearla varias veces contra el suelo, su compañero se dedicó a husmear en el resto de estancias hasta hacerse con un sobre de dinero. Su pesadilla finalizó cuando huyeron, si bien trataron de ganar tiempo atándola de pies y manos.