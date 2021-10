Una mujer fue atropellada el pasado sábado en la calle Manolo Millares de Arrecife, por un conductor que se dio a la fuga. Así lo ha denunciado el ex concejal Daniel Cabecera, que fue testigo de los hechos y cuestiona la actitud de ese "desalmado", pero también que el semáforo de esa calle no funciona. "Está claro quién es el culpable y no hay justificación posible al irse y no dar marcha atrás, no hay justificación al hecho de sentir como le das a alguien, verlo y no parar… Sin embargo, hay más detalles que hubieran impedido este accidente, por ejemplo si el semáforo hubiera funcionado (lleva meses parado y es uno de los más importantes porque regula no solo el paso de peatones, sino también uno de los accesos más importantes de Arrecife). También podría haberse evitado si esa esquina hubiera estado mejor iluminada, ya que por ese paso de peatones de noche se ve fatal", cuestiona.

