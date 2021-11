Cuando la llamada de la biología llama, es muy difícil resistirse a ella. Esto le pasó a un hombre que se vio atrapado el pasado miércoles, 24 de noviembre, en los habituales atascos en la TF-5, desde primera hora de la mañana.

Muchas personas se vieron afectadas a miles de personas que se disponían a incorporarse a sus puestos de trabajo a primera hora o a ir al Aeropuerto para coger un avión como es el caso de una mujer que, en una entrevista recogida por la cadena COPE Canarias contó como uno de los conductores de los cientos de vehículos atascados, ante la impotencia de las retenciones, no le quedó otra opción que orinar en las cercanías. Escuche la entrevista completa aquí.

"Un cabreo permanente"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha admitido que hay un “cabreo permanente” de los ciudadanos con los atascos y las colas en la TF-5 y que además se está extendiendo al sur, a la TF-1, concretamente a la zona comprendida entre Guaza y Playa de Las Américas, al calor de la recuperación turística.

En una entrevista radiofónica recogida por Europa Press, ha señalado, no obstante, que al empezar este mandato encontraron un “panorama muy complicado” porque “no había proyectos” de carreteras redactados.

Por ello, en estos pocos más de dos años de legislatura han estado trabajando junto a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para “impulsar” nuevos proyectos, pero no ha ocultado que “tardan” y que “la gente está harta y aburrida de que le cuenten historias”. “Pero es donde estamos”, ha agregado.

Dentro de la ‘hoja de ruta’ marcada por el Cabildo y el Gobierno regional, ha destacado que en diciembre sale a información pública el tramo del anillo insular que une San Juan de La Rambla con Icod de Los Vinos, actualizando precios y poniendo “al día” el proyecto.

Sin embargo, han dejado fuera el tramo que afecta a Los Realejos porque probablemente ocasionaría “un parón” por temas medioambientales. “El tramo de Los Realejos será por túnel, pero se hará en un momento posterior”, ha indicado.

Martín ha dicho también que el ‘bypass’ de Guamasa saldrá a información pública en diciembre, que las obras de acceso desde La Esperanza hasta la TF-5 ya comenzaron y la remodelación de la rotonda del Padre Anchieta ya se adjudicó. “A partir del próximo año se empezarán a ver cambios”, ha explicado.

El presidente ha dejado claro que “el problema no eran las perras” es que no había proyectos para licitar pues en el mandato pasado “no había coordinación con el Cabildo ni proyecto alguno, y el Gobierno no hizo nada”.

A modo de ejemplo, ha comentado que “estaba parado” el cierre del anillo por el oeste y la obra de Las Chafiras y Oroteanda. “Hemos salido desde muy atrás y sin los proyectos que se habían anunciado”, ha indicado.

Este miércoles se están registrando retenciones kilométricas en la TF-5, en sentido al área metropolitana, desde primera hora de la mañana.

Los habituales atascos se han visto agravados por el retraso en la conclusión de los trabajos de asfaltado que se ejecutan en la vía. Además, la circulación también se ha ralentizado notablamente por una colisión entre varios vehículos, a la altura de San Benito, en plena hora punta.

Todo esto ha hecho que miles de conductores del norte de la isla se hayan quedado atrapados en la autopista durante más de dos horas.