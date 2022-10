«El coche venía muy rápido y el conductor, al querer derrapar, se le fue y se estampó contra dos coches». Quien habla es Nerea, una joven que fue testigo de lo ocurrido la madrugada del pasado domingo en el Polígono Industrial Díaz Casanova de El Cardón, donde hasta ocho personas resultaron heridas en un atropello por, presuntamente, participar en una carrera ilegal, todos ellos jóvenes.

Nerea se encontraba junto a un amiga aparcada en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, adonde acude la juventud a escuchar música y beber alcohol. Aunque hay algunos que también utilizan este lugar, poco concurrido durante los fines de semana, para conducir de forma temeraria. Es lo que, presuntamente, ocurrió ayer.

Cuenta la testigo que lo vieron todo por el retrovisor. «Aparecían muchos coches a alta velocidad pero como aquello se ha convertido en costumbre no le echas asunto», comienza. Hasta que uno de los conductores no controla su vehículo. Era un Skoda Fabia. «Vimos que venía uno muy rápido y no frenaba». «Al querer derrapar», continúa, «se le fue el coche y se estampó con dos coches que estaban detrás de mi».

Allí estaban las tres jóvenes, dos de 18 años y una de 21, que sufrieron heridas. «Una de las chicas estaba en el suelo gritando de dolor y las otras dos vinieron hacia mi coche diciendo que se desmayaban, que querían agua», prosigue. Dos ambulancias del Servicio de Urgencias (SUC) trasladaron a todas ellas al Hospital Doctor Negrín con diversos traumatismos de carácter moderado.

El accidente también provocó una trifulca. Cuenta Nerea que varios de los testigos fueron a por el conductor del turismo implicado, al que, presuntamente, le agredieron. «Lo vi en la acera con la boca ensangrentada», asegura esta joven. El piloto, además, dio positivo en alcoholemia. La cifra de heridos se amplió hasta ocho, según informó la Policía Local.

Nerea apunta que es habitual que algunos conductores utilicen la larga recta para alcanzar altas velocidades y en la rotonda derrapan al ser un tramo ancho. «Este chico no supo frenar, no se esperaba tanto coche o se le fue con la gravilla del suelo», explica la testigo. «Escapé loca porque se fue para la derecha, si llega a irse a la izquierda me come a mi», dice después del susto que sufrió en una noche que había sido tranquila pero que se torció en cuestión de segundos.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación para tratar de determinar las causas del accidente y establecer si el conductor del coche implicado en el accidente participaba en una carrera ilegal. Además, los agentes imputan al piloto un delito contra la seguridad vial por los heridos. Además, si se determina que llevaba una conducción errática se le podría aplicar un delito de conducción temeraria establecido en el artículo 380 del Código Penal, que establece penas de prisión de seis meses a dos años.