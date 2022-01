El Supremo ratifica la pena contra el maestro de taekwondo por abusos a un menor

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 11 años y seis meses de prisión para el maestro de taekwondo por abusar de uno de sus alumnos de nueve años.

Los hechos ocurrieron en 2018 cuando, según la sentencia, Vicente C., de 57 años, era profesor de artes marciales y dueño del gimnasio Hodori, en Arucas. Además, el fallo ratificado por el Alto Tribunal, expone que el maestro de taekwondo mantenía relaciones íntimas con la madre de la víctima, por lo que fueron los tres juntos a acampar en julio de ese año. En la noche, el pequeño que contaba con nueve años, presentó dolor estomacal y el procesado se ofreció a llevarlo a dar un paseo. Una vez que estuvieron alejados de la madre, el maestro de taekwondo se sacó los genitales y le obligó a tocarle lo que llamaba «la churra», a la vez que le tocaba sus partes.

En otras ocasiones, «bien sea en el gimnasio o en la vivienda» del condenado, cuando lo encontraba solo «le daba besos en la boca, lo subía a su domicilio y le obligaba a masturbarlo». Asimismo, cuando fueron de viaje a unas competiciones de gimnasia en Andorra y Logroño, la víctima se quedó a dormid con el encausado en su cama y, «con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales», cometió abusos sobre el pequeño.

La defensa alegó en el recurso interpuesto ante el TS que no se admitió la declaración de la víctima en el juicio, sino que se utilizó la prueba preconstituida. Algo que el Alto Tribunal ve justificado con el fin de evitar una victimización secundaria en el pequeño que contaba con 11 años al momento de la vista oral. Así, el Supremo confirma la pena de 11 años y seis meses de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años del que es responsable Vicente C. A su vez, el TS enfatiza que ante este fallo no cabe recurso alguno ya que es firme.