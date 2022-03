Dos años de cárcel para un hombre que le pegó una paliza a su mujer en el Barranco de La Fuente

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto dos años de prisión a un hombre que le pegó una paliza a su pareja en el Barranco de La Fuente, San Bartolomé de Tirajana, tras admitir los hechos ante la Sala y alcanzar un acuerdo entre las partes.

Peter P., de nacionalidad alemana, admitió este miércoles que sobre las dos de la madrugada del 20 de julio de 2021 agredió físicamente a su pareja en el interior de la casa cueva en la que ambos residían. En concreto, reconoció que le retorció la muñeca, le tiró fuertemente del pelo y le propinó varios puñetazos en la cara y en el cuerpo durante diez minutos, tal y como lo manifestó la Fiscalía Provincial de Las Palmas en su escrito de conclusiones provisionales.

En un principio, el condenado declaró que estaba de acuerdo con el acuerdo alcanzado entre su defensa y las acusaciones, aunque indicó que no había cometido estos hechos. «Estoy de acuerdo, aunque estoy inocente», aseguró. Por ello, la magistrada presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, le contestó que si no era culpable debía decirlo para celebrar así el juicio en su contra. Sin embargo, Peter P. se retractó y admitió su autoría.

La mujer presentó, a causa de la paliza, diversos hematomas en la región occipital, antebrazos, mama izquierda, en la espalda, muslo izquierdo, así como en la región cervical y dorsal. También sufrió una equimosis malar, fractura parcial del incisivo superior derecho con lesión en el labio. Su recuperación tardó siete días que no impidieron que hiciera sus labores habituales, pero sí quedó con una secuela de perjuicio estético.

La Fiscalía, en vista de la conformidad que se alcanzó entre las partes, rebajó la petición de condena privativa de libertad de seis años que pedía en un principio a dos años de cárcel al calificar los hechos como un delito de lesiones. Además, retiró la agravante de razones de género e interesó la prohibición de comunicarse por cualquier medio y/o acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante cinco años, aunque anteriormente solicitaba que fuese de nueve años.

Con respecto a la responsabilidad civil, el ministerio público requirió que Peter P. indemnizara a su expareja con 1.150 euros por las heridas que le ocasionó. Tanto la acusación particular como la defensa se adhirieron a lo requerido por la Fiscalía, por lo que la Sala resolvió dictar sentencia ‘in voce’ en los términos interesados por el ministerio público. Además, se declaró la firmeza del fallo ya que las partes manifestaron que no tenían intención de recurrirla.

Peter P., que carece de antecedentes penales, está en prisión preventiva por esta causa desde el 21 de julio del 2021.

El letrado de la defensa solicitó la suspensión de la condena en prisión al alegar que su cliente carece de antecedentes penales y requirió además que se decrete la libertad provisional mientras se tramita este requerimiento.

Sin embargo, el representante del ministerio público manifestó su oposición a esta solicitud debido a la gravedad de los hechos y al entender que no reúne los requisitos. La magistrada notificó a Peter P. que en caso de que se le suspenda la pena de cárcel deberá pagar en un tiempo no mayor a un año la indemnización impuesta, de lo contrario entrará en prisión por el tiempo que le reste. «Haré todo lo posible para pagarlo, puede ser que mi familia me ayude», alegó el condenado, al tiempo que preguntó cómo sabía en dónde estaría la víctima para no saltarse la orden de alejamiento. A lo que la jueza le respondió que no le darían esos datos por protección a la afectada y que, de acercarse a ella, entraría en la cárcel.