El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), se ha negado a declarar este martes ante el juez del Juzgado de Instrucción Nº2 de Arrecife en la causa relacionada con los pagos millonarios a su amigo abogado Ignacio Calatayud por sus servicios en el proceso concursal de la empresa pública Inalsa, investigación que llevó a la UCO a registrar la vivienda de San Ginés el pasado 28 de marzo y en la que, entre otros delitos, se les imputan presuntos delitos de malversación y cohecho.

"En mi declaración me brindé a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal pero, para mi sorpresa, este no asistió a la vista", asegura el político nacionalista y portavoz adjunto del Grupo CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote en un comunicado que ha hecho público tras su salida del Palacio de Justicia de Arrecife.

Aclara que no respondió a las preguntas del juez instructor, Jerónimo Alonso, "en coherencia a mi adhesión a la petición de archivo de la causa por considerar incompetente a este juzgado para instruirla, solicitando su pase a otro, solicitud que se encuentra pendiente de resolución por parte la Audiencia Provincial".

Por otro lado, San Ginés asegura que "ya ha quedado aclarado por los informes de la UCO que no han encontrado ningún vínculo entre los fondos de Ignacio Calatayud y su entorno familiar conmigo y, por tanto, el cómo pagué mi vivienda no debiera ser objeto de investigación". Precisa que "he explicado con todo lujo de detalles cuánto, cuándo y cómo la he pagado, de lo cual daré cumplida cuenta a la opinión pública en cuanto tenga acceso a toda la documentación que fue retirada de mi domicilio".

Asimismo, concluye, "respondí y creo haber aclarado todo lo concerniente a la contratación de Ignacio Calatayud y el cobro de las costas procesales".

Además de Calatayud, estaban citados hoy en el juzgado su exmujer, la letrada Juana Fernández de las Heras.