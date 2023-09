El juicio de la última pieza separada del 'caso Jable' que falta por juzgar se reanudará el próximo 13 de septiembre y no el 11 de este mismo mes tal y como se había fijado en un principio, según ha anunciado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En principio se han marcado sesiones para los días 13, 15 y 18 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Este caso de supuesta corrupción política y empresarial sentará en el banquillo, entre otros acusados, a la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y al exlíder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín. Entre los delitos que se juzgarán están los de asociación ilícita, prevaricación, cohecho, fraude, falsedad documental, actividades prohibidas a funcionarios y revelación de secretos. Se investiga la adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Arrecife a empresas a cambio de 'mordidas' y regalos.

El juicio comenzó el pasado 17 de abril pero fue suspendido debido a la incomparecencia por enfermedad de Déniz. El abogado de la exalcaldesa de Arrecife, José María Calero, solicitó al inicio de la vista el pasado 17 de abril que esta se suspendiera debido a que su clienta no podía participar en la misma al encontrarse convaleciente de una reciente intervención quirúrgica a finales de marzo. Según explicó, los facultativos que la atendieron le recomendaron reposo y evitar situaciones de estrés durante uno o dos meses, por lo que no puede asistir, ni presencialmente ni por videoconferencia, a las sesiones previstas desde este lunes y en las próximas semanas. Además, insistió en que no pudo preparar su estrategia para el juicio en las jornadas previas.

Según el letrado, Déniz acudió a un centro sanitario con un fuerte dolor de cabeza, y tras realizarle pruebas se decidió intervenir quirúrgicamente. Permaneció hospitalizada durante 19 días, saliendo del hospital el 13 de abril de este año. Muchas de las defensas de los acusados se adhirieron a la petición de su colega para suspender la vista y tratar de cuadrar en el calendario de sesiones la comparecencia de la exalcaldesa cuando se encuentre en mejor estado de salud.

Cinco acusados sin responsabilidad penal en la causa

El fiscal Javier Ródenas retiró la acusación el pasado 17 de abril a cinco los investigados en la causa al considerar que el delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos del que acusaba a Manuel Jesús Spínola, Julio Pedro Romero, Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo está prescrito en el tiempo. Los hechos tuvieron lugar en el año 2005 y no se les detuvo hasta el año 2010, es decir, cinco años después de cesar la actividad delictiva de la empresa Gamma Install, S. L., que tuvo como clientes a los que prestaron diversos servicios -redacción de proyectos y anexos a los mismos- a numerosas mercantiles que tuvieron que obtener informes o licencias de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife o del Departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote. En ellas, ejercían sus labores dos de los acusados, Rafael Arrocha y Manuel Jesús Spínola, quienes facilitaban esos trámites a cambio de comisiones. Existe, por tanto, según el fiscal, "una extinción de la responsabilidad penal", puesto que el lapso no debía haber superado los tres años.

Además, la Fiscalía retiró la acusación a Enrique Astorga porque no tuvo responsabilidad en los hechos delictivos que se le imputaban, cohecho. Solo se encargó de firmar el pagaré de 17.340 euros por el cual se abonó un viaje a Marruecos de la exregidora Déniz y su familia. Según Fiscalía, es el otro acusado, Enrique José Hernández como representante de la empresa FCC Construcción, el único que tiene la responsabilidad penal de esa dádiva.

Las parejas de Déniz y Martín, José Domingo Abreut y Elena Martín, respectivamente, también serán juzgados por beneficiarse a título lucrativo del dinero y regalos procedentes de los presuntos sobornos.