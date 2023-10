El canterano grancanario del Madrid se desmarca de los otros tres investigados

Las víctimas del caso de los canteranos del Real Madrid han declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana. La mayor de edad mantuvo su versión, según su letrada, por la que "intuía que le habían grabado" un vídeo de contenido sexual, pero pensaba que los investigados habían borrado el contenido -porque así se lo dijeron- hasta que un testigo le informó de que estaba circulando por distintos grupos. La defensa de Raúl Asencio, el único jugador que no aparece en las imágenes, se desmarcó en esta fase de la investigación y pidió que se archive la causa en su contra.

El juez instructor, Julio Wood, ha rechazado el recurso de la defensa y ha practicado una exploración de la menor de edad a puerta cerrada, sin la presencia de los abogados. Después han pasado dos testigos, que han mantenido sus versiones iniciales, por las que señalan que los jugadores del Real Madrid Castilla (el segundo equipo del club) y del Real Madrid C están implicados en la difusión del vídeo sexual.

Margarita Alejo, abogada de la víctima mayor de edad, señaló el estado "delicado" en el que se encuentran las dos damnificadas, con unas repercusiones que describe como "terroríficas". Las dos afectadas han recibido apoyo de distintas entidades, que les han acompañado para gestionar todo lo ocurrido.

"Aunque mi cliente sea mayor de edad, no deja de tener 18 años", declaró Alejo a las puertas de los juzgados. La letrada describe que su defendida estaba "muy tranquila" en el momento de su declaración y califica que sus afirmaciones han sido concisas y contundentes. "Es una chica muy seria y no ha habido ninguna fisura", añade.

A las primeras imputaciones que el juez instructor investiga sobre los jugadores citados, por revelación de secretos, se suma una segunda que solicitó la Fiscalía por un posible delito de pornografía infantil, al poseer y compartir imágenes de contenido sexual de una menor de edad. La abogada de la acusación particular asegura que ayer se notificó a las partes de esta nueva tipificación, como adelantó la Cadena Ser. Este tipo de delito comprende penas de entre uno y cinco años de cárcel, en función de lo que determine el juez.

También se ha desestimado otro de los aspectos del recurso interpuesto por la defensa del jugador grancanario, que pedía que se paralizara el volcado de los teléfonos móviles para estudiar su contenido. El juez ha mantenido que es necesario practicar esta medida para revelar si el vídeo en cuestión fue difundido a través de las redes sociales.

Defensa de los investigados

La defensa de Raúl Asencio considera que el canterano es inocente. "Nuestro representado no estaba en el lugar de los hechos, no grabó, no difundió y hemos solicitado al juez instructor en varias ocasiones que cierre la causa para nuestro defendido", sostiene su letrado, Juan Gonzalo Ospina.

El abogado solicitó una vez más al juez instructor que Asencio dejara de ser investigado, pues entiende que "no hay indicios de criminalidad como para sentar a una persona en el banquillo y hacerle tener que declarar el ocho de noviembre". "Consideramos que no todo vale en un estado de derecho y más con las garantías que existen en España. Por lo tanto, que accedan al terminal de un ciudadano, sea quien sea, de manera absolutamente arbitraria y prospectiva y puedan ver todas sus imágenes y sus conversaciones en redes sociales, consideramos que atenta contra la intimidad", añade el letrado.

El juez instructor ha rechazado el recurso presentado por la defensa del jugador

El jugador grancanario se encontraba en el recinto hotelero de Mogán junto a los otros tres investigados y está imputado porque un testigo señala que estaba con él cuando el canterano recibió el vídeo por una red social, que supuestamente se eliminó en ese momento. Los otros tres canteranos participaron en las relaciones sexuales con las dos denunciantes, como reconocen ambas partes, las cuales fueron consentidas. Lo que se investiga, en cualquier caso, es la grabación y la difusión de las imágenes pese a la negativa de las dos mujeres, siendo una de ellas menor de 18 años.

La primera denuncia se produjo a mediados de septiembre, después de que la madre de la menor que aparece en el vídeo denunciara que el contenido estaba circulando por distintos grupos de WhatsApp. Fue en ese momento cuando tuvo conocimiento de que existía ese material, aunque el encuentro se produjo a comienzos de verano. La segunda denuncia llegó con pocos días de diferencia, cuando la otra mujer que estaba presente en la habitación supo que también ella aparecía en las imágenes, aunque en un inicio figuraba como testigo en la causa.

Por estos hechos tendrán que comparecer los cuatro investigados el ocho de noviembre, después de que el juez instructor rechazara archivar la causa contra uno de ellos. Podrán dar su versión de lo ocurrido desde sus respectivas localidades, de forma telemática, sin necesidad de acudir a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana.