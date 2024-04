Condenas de uno a dos años de cárcel para tres narcos de Molino de Viento

Tres acusados de vender sustancias estupefacientes en Molino de Viento entre 2021 y 2022 han reconocido los hechos y han aceptado condenas de entre un año y seis meses y dos años de cárcel, con 300 euros de multa, en el juicio celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Las partes han llegado a una conformidad y el fiscal ha rebajado la pena que solicitaba inicialmente, que era de cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos, por un delito contra la salud pública.

El tribunal ha dictado una sentencia in voce en los términos acordados y resolverá en la resolución judicial si aprueba la suspensión de la pena para Vanessa M. S., como solicitó su abogado en la vista oral porque no tiene antecedentes penales y la pena impuesta es inferior a dos años de cárcel. La sentencia es firme y las partes han anunciado que no van a recurrirla.

Aún no han declarado por estos hechos los dos acusados restantes, José G. Q. y Chibuzo C. O., que se enfrentan a penas de entre cinco y seis años de cárcel con multas de hasta 5.042 euros. En una macroredada que se llevó a cabo en la zona en junio de 2022, los agentes incautaron 40,7 gramos de cocaína y 1,8 gramos de hachís en la vivienda de José G. Q., mientras que en los dos inmuebles y en el bar gestionado por Chibuzo C. O. intervinieron otros 36,13 gramos de cocaína.

Quejas vecinales

Un grupo de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas desarrolló un dispositivo de vigilancia en la zona porque tuvo conocimiento de que varias personas se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes. Las múltiples quejas vecinales remitidas al Defensor del Pueblo por parte de residentes de la zona que notaron una mayor afluencia de personas drogodependientes alertó a los agentes.

Dos de los ahora condenados, María Delia S. S. y Mencey Ricardo S. S., ya reconocieron en noviembre un delito contra la salud pública por haber traficado con sustancias estupefacientes en locales vinculados a la prostitución, durante un juicio celebrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. En aquella ocasión, los cinco acusados que no se conformaron y defendieron su inocencia fueron absueltos porque los agentes que participaron en el dispositivo policial no pudieron observar de forma directa quiénes participaron en cada transacción.