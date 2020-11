El Ayuntamiento de Telde alerta del incremento de los abandonos de animales desde la finalización del estado de alarma y de la situación de las asociaciones y protectoras, que están al borde de sus posibilidades.

La concejala de Bienestar y Protección Animal, Auri Saavedra, afirma que el Consistorio está registrando una media de 15 abandonos semanales desde el inicio de las fases de desescalada, sobre pasando la media habitual en otros años. En ese sentido, puntualiza "antes de la pandemia en la semana más dura se podía llegar a registrar entre 9 y 10 animales abandonados, pero el ritmo en el que ha aumentado este hecho tipificado como delito es verdaderamente alarmante".

Esta situación, concreta, "no es exclusiva de Telde, ya que me he puesto en contacto con varios municipios y en todos los casos confirman que han detectado la misma pauta incívica". Es por este motivo por el que el Consistorio vuelve a hacer un llamamiento a la ciudadanía y recuerda que el abandono es una forma más de maltrato y que es un delito tipificado en el Código Penal con pena de uno a seis meses de prisión o con una sanción económica.

En las últimas semanas, añade la edila, el Ayuntamiento de Telde ha tenido que intervenir para "rescatar a cachorros en contenedores de basura, en un barranco con la ayuda de equipos especiales y se ha tenido que realizar diversas visitas a fincas alertados por el mal estado de los animales".

Por último, Auri Saavedra recuerda que "velar por la integridad de los animales es labor de todos" y agradece "la sensibilidad y la implicación mostrada tanto por el personal de la Concejalía y servicio de Recogida de Animales, como por la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos".