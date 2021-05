Ocho rescatadores de la canariedad

Que no se pierdan las costumbres es un propósito que está presente en todas las épocas, pero no son muchos los que dedican su tiempo y su talento a esta misión. Quizá es que no parece una tarea fácil, aunque hay muchas maneras de rescatar los elementos que componen la historia de Canarias. Desde una canción compuesta para un instrumento típico, hasta el cuidado de las tierras y de los animales endémicos. Y por supuesto el hecho de recordar anécdotas del pasado sirve para evitar que la cultura y la idiosincracia canaria desaparezcan. Cada vez quedan menos personas que se vuelven en cuerpo y alma a rescatar la tradición, pero lo importante es que siguen existiendo. Por esta razón, el Ayuntamiento ha querido dar visibilidad y valor al trabajo que han cometido en los últimos años ocho personalidades teldenses para divulgar y proteger las peculiaridades culturales y sociales de las Islas.

El evento contará con los actores Rubén Darío y Saray Cabrera como presentadores

El Teatro Juan Ramón Jiménez acoge esta misma noche, a las 20.00 horas, un acto de entrega de reconocimientos en el marco del programa de actividades por el Día de Canarias. Los distinguidos pertenecen a diferentes sectores profesionales, pero todos destacan individualmente por su espacial forma de trasmitir las tradiciones canarias. Por un lado subirá al escenario la tejedora, tintorera e investigadora Nilia Bañares, escritora de varios libros que difunden sus conocimientos sobre la flora del Archipiélago. Rafael Luchoro, especialista en juegos tradicionales canarios, ha sido otro de los elegidos, como María del Pino Hernández, conocida por todos como ‘Pimpinela’, a la que muchos recuerdan por dedicarse a la docencia musical en colectivos, centros educativos y en su propia academia, creando rondallas. El humorista Juan Florido, que se presenta en todos sus espectáculo como Maestro Florido estará presente en la ceremonia, al igual que el músico ‘Pepito el tocador’, sobrenombre de José González, y el comunicador Manuel Basso, al que se agradece su difusión del folclore a través de vídeos que retransmite en directo por su canal de Youtube.

Por otro lado, el popular tocador Pedro Rodríguez no podrá estar presente durante la gala debido a su delicado estado de salud, pero desde el departamento no quisieron que dejase de recibir las insignias que tenían preparadas y se acercaron hace unos días a su propia casa para realizarle un homenaje especial, en el que se incluyó una actuación musical preparada por la escuela municipal de folclore. El encuentro fue grabado y será retransmitido en la gala para recordar a los presentes la importante trayectoria con la que cuenta. «La ciudad les agradece a todos el esfuerzo que han realizado por rescatar, proteger y divulgar las costumbres y las peculiaridades de la cultura de las Islas a lo largo de su vida, garantizando así su pervivencia», expresa el concejal del área de Cultura, Juan Martel, que recuerda que la escuela municipal de folclore ha sido la artífice del evento y sus miembros han estado meses preparando el acto.

Las personas que no puedan acudir podrán ver la gala a través del facebook del área de Cultura

Los organizadores adelantan que el evento destacará por su originalidad. «Nos alejamos de los actos más institucionales para celebrar una gala llena de humor y dinamismo, sin olvidarnos de la seriedad que supone el momento de reconocer a estas personas por su importantísima labor», expresan. En este sentido adelantan que están preparándose muchas actuaciones para sorprender a la audiencia y a los propios homenajeados. Los actores canarios Rubén Daría y Saray Cabrera han sido seleccionados para presentar y dinamizar el acto, que tienen como misión abstraer al público con desparpajo y humor de la complicada realidad que supone la pandemia durante la hora y media que durará el evento, aproximadamente. El popular timplista Germán López interpretará alguna de sus canciones para amenizar la noche, e incluso el propio humorista distinguido subirá al escenario ataviado como su personaje cómica para sacar las carcajadas a los presentes.

Las entradas del evento ya están agotadas (completándose el 70% de la sala para seguir con las medidas sanitarias), pero desde la organización destacan que será grabado y retransmitido en directo por las redes sociales de la Concejalía de Cultura a fin de que nadie que desee verlo se lo pierda.